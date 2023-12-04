15000$ за “проїзд”: як відомий блогер Мирослав Олешко міг виїхати з України — ексклюзив ТСН

Тікав із оточеного Києва, ховався від воєнкомів у Тернополі, аж поки попався... тоді зібрав гроші в кулак, купив “справку” і втік з України... За дуже велику суму. Мирослав Олешко та його історія перетину кордону.

За допомогою анонімних джерел у правоохоронних органах нам вдалось відновити шлях опального блогера із Києва на захід та у Європу. Де він зупинявся? Скільки йому коштував виїзд за кордон? Та як його свідчення можуть допомогти боротись із “мафією ТЦК”? Про все по порядку в ексклюзиві ТСН.ua.

Його “стосунки” із військкоматом Дніпровського району міста Києва завершились на початку грудня 2021 року. Щойно блогеру виповнилось 27, військова комісія вирішила звільнити парубка від призову. Рівно за два місяці, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Олешко переводять в запас. Коли вся країна вчиться збирати “тривожну валізку” він отримує дивний документ: комісія знімає його з військового обліку, але справу передають до правоохоронних органів, “як на призовника, який ухилявся від призову”.

У лютому починається війна. Пан Мирослав плавно переміщається із оточеного російсько-фашистськими військами Києва в Західну Україну. Точніше до Тернополя. Тут і жити дешевше, ніж у Львові, і західні кордони поряд. Одна проблема — вулицями міста ходять працівники військкоматів. І не просто ходять — шукають молодих, здорових, здатних захищати Україну переселенців. Тож вже наприкінці квітня нашого героя знаходить “повєстка” на медичну комісію.

А далі все, як у шпигунських фільмах. 26 квітня його було викликано до районного ТЦК. Наступного ж дня Олешко пройшов медогляд в Тернопільському ОМТЦК та отримав довідку ВЛК про придатність до військової служби. Здоровий. Високий. Стрункий. Жодних проблем зі здоров'ям тернопільська комісія не виявила.

Додатково публікую карту обстеження та медичного огляду.

13 травня 2022 року Олешко мав прибути в військкомат для відправки у складі відповідної команди до лав ЗСУ. Однак, у визначений час до центру не з’явився. Причин неявки не повідомив. Наш співрозмовник каже, що за даними компетентних органів, замість вступати до лав ЗС, пан Олешко повернувся до Києва. Звичайно, ні про які “знявся з обліку” чи “став на облік” мова вже не йшла. Наступні кілька місяців блогер змінив “явки та паролі” і взагалі, намагався не відсвічувати на вулицях столиці...

Він тримався майже рік. Але жити за закритими дверима, за сімома замками виявилось нестерпно важко. Молода душа хотіла на волю. Тож вже 28 серпня 2023 року Олешко виїхав за межі України через пункт пропуску “Старокозаче” (Одеська область), використавши при цьому тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідки військово-лікарської комісії славнозвісного Приморського РТЦК та СП міста Одеси. Це ті “воєнкоми, що придбали мамі вілу в Іспанії та тримали кілька мільйонів доларів готівкою вдома. Про них буде далі.

Співпадіння? Не виключаю. Просто пан блогер дуже сильно хвилювався протягом року після проходження медогляду у Тернополі, накручував себе, переживав… Одним словом, влітку 23-го року одесити виявили в нього численні захворювання нервової системи, серце 88-річного дідугана та повну непридатність до військової служи. І, здавалось би, виїхав ти як хворий нелегал за кордон — сховайся! Зроби все, щоб про тебе забули. Але ж ні, пан Олешко почав із Австрії (за його власними словами) закликати українських захисників брати приклад із нього... і тікати за кордон.

Як з'ясували правоохоронці, цитуємо “в Приморському РТЦК та СП міста Одеса громадянину Олешко не видавалось тимчасове посвідчення військовозобов’язаного №014326/2 від 04.07.2023, зазначений громадянин не проходив військо-лікарську комісію та не отримував довідку ВЛК від 04.07.2023, на обліку військовозобов’язаних взагалі не перебуває, будь яка інформація/документи (у тому числі медичні) щодо нього відсутні”.

Далі наш співрозмовник із компетентних органів пояснює нюанси: “Кутовий бланк на довідці ВЛК є штампованим, а не печатним, як у довідці. Також, на посвідченні та довідці Олешка на гербовій печатці ТЦК є відповідні зірочки, яких давно не має на оригіналі печатки. Номер посвідчення №014326/2 взагалі є недійсним, так як “/2” не існує такої форми. Під номером 014326 значиться зовсім інша особа. Такі документи могли бути негласно за відповідну суму у розмірі 5-8 тисяч доларів виготовлені одним з діючих або колишніх співробітників, який мав доступ до старих зразків документів та печаток”.

Тобто, перекладаючи на людську мову, таку довідку можна “організувати” за гроші.

Рахуємо далі. Щоб ввести такі “справки” в систему “Оберіг”, яку перевіряють прикордонники, треба “витратити на корупцію ще від 3 тисяч доларів. Разом, “плюс-мінус” 11-15 тисяч доларів.

Я спробував зв'язатись із Мирославом Олешко. Його месенджер у Фейсбуці не відповідає. Мобільні телефони, які раніше належали йому замість гудків кажуть: “Сума грошей на рахунку абонента недостатня для здійснення дзвінка”.

Останній раз він з'являвся в ефірі українських телеканалів два тижні тому. В ефірі телеканалу “Київ-24” він заявив, що виїхав законно. Більше деталей він надати не зміг. Натомість відео, де закликає чоловіків уникати мобілізації видалив з власного каналу на YouTube.

Інші резонансні справи

І трохи статистики на останок. Під час проведення моніторингу способу життя керівного складу працівників ТЦК Національне агентство з питань запобігання корупції виявило необґрунтовані активи або ознаки незаконного збагачення на понад 255 млн грн. Цю суму виявлено лише за останні пів року у воєнкомів.

На сьогодні відкрито понад 120 кримінальних проваджень та оголошено 35 підозр щодо посадовців “військкоматів”.

Одним з найбільш корумпованим регіонів у питанні ухилення від мобілізації та надання довідок для виїзду за кордон є Одещина. У липні 2023 року працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК Євгену Борисову за незаконне збагачення на понад 188 млн грн. та умисне ухилення від несення служби. В основу підозри лягли матеріали НАЗК.

Колишній одеський воєнком став відомим після журналістського розслідування про те, що його мати минулого року стала власницею вілли в Іспанії вартістю 3,7 млн євро. НАЗК за результатами моніторингу способу життя виявило у власності його дружини, матері та тещі ще й коштовний автопарк. В поле зору НАЗК потрапив його підлеглий (заступник начальника ТЦК — начальник сектору комплектування Одеського обласного ТЦК) Денис Галушко.

Моніторинг способу життя воєнкома виявив ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про його незаконне збагачення на понад 14 млн грн. Його близькі особи — дружина, мати, теща і син — стали власниками дороговартісного автопарку та нерухомості, не маючи на це доходів із законних джерел.

У жовтні НАЗК на підставі інформації з матеріалів кримінального провадження, отриманої від СУ ГУНП в Миколаївській області, а також проведеного моніторингу способу життя виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про незаконне збагачення начальника Малиновського районного ТЦК Одеси Вячеслава Кушнерова на суму майже 47 млн грн.

У власності його дружини, матері, тещі та сина була виявлена нерухомість та автопарк. Декларант не скористався своїм правом пояснити Національному агентству джерела походження усіх зазначених коштів, тож НАЗК направило матеріали справи до СУ ГУНП в Миколаївській області для притягнення його до кримінальної відповідальності. До суду направлено обвинувальний акт стосовно офіцера відділення Приморського РТЦК та СП м. Одеси за фактом незаконного переправлення особи через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, вказаний офіцер у грудні 2022 року, діючи з корисливих мотивів, за неправомірну вигоду в сумі від 6000 до 8000 дол. США, організовував схему незаконного переправлення військовозобов’язаних громадян через державний кордон України.

Для реалізація злочинного плану він надавав їм документи про проходження військово-лікарської комісії, в яких містились недостовірні відомості щодо звільнення від військової служби у зв’язку із незадовільним станом здоров’я і забезпечували право на безперешкодний перетин державного кордону.

Чомусь нам здається, що якби пан блогер вирішив спокутувати свою провину... Ну хоч трохи, він би міг записати відео і викрити своїх військових друзів із одеських військкоматів. Назвати імена, прізвища та розказати де, коли і скільки було витрачено коштів на виїзд за кордон із України. Чи пробачили би його в СБУ — не знаю, знаю, що це точно допомогло би виявити і затримати нових “бізнесменів із ТЦК”.

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