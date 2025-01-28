16-річна дівчина народила втретє, але не знає, де попередні діти: подробиці загадкової історії у Дніпрі

За словами лікарів, пологи були дуже стрімкими, прямо в кареті "швидкої".

Стали відомі нові подробиці про дівчину, яка у 16 років народила третю дитину. Факт таких пологів в коментарі для ТСН.ua підтвердила очільниця станції швидкої медичної допомоги міста Кам’янське Дніпропетровської області Лариса Биданцева.

"Ця дівчина є громадянкою іншої держави, їй 16 років. Наш обов’язок був надати допомогу. Дівчина народила дитину в кареті "швидкої", пологи були дуже стрімкими", — розповіла нам Лариса Биданцева.

Джерела ТСН.ua в медичних колах Дніпропетровщини повідомили, що породілля є громадянкою Угорщини.

"Вдалося з’ясувати, що це вже треті пологи у цієї дівчини. Хлопчик народився доношеним на 40-му тижні вагітності. Але де ті двоє попепередніх дітей — з’ясувати не вдалося. Чи то через мовний бар’єр, чи сама дівчина не змогла пояснити, чи не захотіла — сказати складно. Породілля з новонародженим були доставлені у пологовий будинок міста Дніпро", — сказали нам наші співрозмовники.

Медики Каменського прийняли пологи в кареті "швидкої". Фото зі сторінки Л.Биданцевої у Facebook.

За словами медичних фахівців, на основі дослідження стану здоров’я породіллі, не виключається, що свою першу дитину вона ймовірно народила у віці 12 років.

Раніше повідомлялося про те, що "безплідна" жінка випадково дізналася про вагітність за 4 години до народження дитини.

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