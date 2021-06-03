16-річна дівчина померла після зґвалтування і відпочинку в компанії: що відомо про трагедію на Полтавщині

У справі про зґвалтування взяли під варту 15-річного хлопця, ще одного 20-річного члена компанії помістили під домашній арешт, зокрема, за підозрою у підбурюванні до сексуального насильства.

На Полтавщині 16-річна дівчина відпочивала у компанії знайомих. Та вже наступного дня, 30 квітня, близько 11:00 її знайшли на узбіччі місцевої дороги біля села Бреусівка. Дівчина була зґвалтованою та мертвою.

15-річного члена компанії, де відпочивала загибла, ще на перших етапах слідства взяли під варту без права внесення застави за підозрою у зґвалтуванні.

У вівторок, 1 червня, поліція повідомила, що ще одному 20-річному хлопцю оголосили підозру за підбурювання до зґвалтування і ненадання допомоги дівчині, яка була в небезпечному для життя стані.

Вже у середу, 2 червня, Полтавська обласна прокуратура поінформувала, що 20-річному юнаку обрано запобіжний захід - домашній арешт з 22:00 до 6:00 години.

ТСН.ua зібрав усі наразі відомі деталі цієї трагедії.

Відпочивала у компанії трьох хлопців і 17-річної знайомої

За попередньою версією слідства, напередодні ввечері, 29 квітня, загибла гостювала у будинку знайомого, в компанії двох 15-річних юнаків, 17-річної дівчини та 20-річного молодика. Вони разом вживали спиртні напої. Але цей відпочинок став для 16-річної трагічним і останнім. Дівчина померла після зґвалтування. А її тіло знайшли місцеві на обочині дороги, що веде до села.

Двом молодикам вручили підозри

Одному із 15-річних юнаків, жителю Козельщинської територіальної громади, на перших етапах слідства вже вручили підозру у зґвалтуванні 16-річної дівчини. Його взяли під варту. Ще одного фігуранта компанії, 20-річного жителя Кременчуцького району, взяли під домашній арешт за підозрю у підбурюванні до зґвалтування і ненаданні допомоги дівчині, яка була в небезпечному для життя стані.

Де були ще двоє членів компанії на момент зґвалтування

Де у момент злочину були ще двоє членів компанії, - 15-річний юнак і 17-річна дівчина, наразі у поліції не розголошують.

"Це матеріали досудового розслідування і мають статус таємниці досудового слідства. Хто там де був причетний, де стояв, - я не слідчий і не можу таких деталей вам повідомити, бо це буде посадовим злочином. Все, що погоджено зі слідством і все, що можна подати на сьогоднішній день, я вам повідомив. Надалі робота продовжується", - прокоментував нам речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.

Виявилося, дівчина навчалась у Кобиляцькому аграрному ліцеї і приїхала на вихідні до бабусі та дідуся, інформує НТН. Ввечері їй зателефонувала однокурсниця і запросила у гості. Подруга теж гостювала у сусідньому будинку на сусідній вулиці, разом з нею було троє хлопців з іншого села. Після походу у гості 16-річна дівчина додому не повернулась. Вже вранці біля дороги її знайшов мертвою тракторист. Правоохоронці з’ясували, що вже мертву дівчину відвезли за село і там покинули. На її тілі виявили синці і травми, які селяни почали фотографувати. У версію її смерті місцеві не охоче вірять і вважають, що дівчину побили і зґвалтували.

Причина смерті зґвалтованої і з синцями 16-річної дівчини

Про те, що на тілі покійної були синці ТСН.ua підтвердили у пресслужбі поліції, утім кажуть, що тілесні ушкодження дівчини не пов’язанні з причиною її смерті. В офіційному висновку судово-медичного експерта вказано, що дівчина померла внаслідок алкогольного отруєння, набряку головного мозку та токсичної енцефалопатії.

Купили горілку у місцевої жінки

Горілку потерпіла разом із 15-річним юнаком з компанії придбали у місцевої 39-річної жінки. За продаж алкоголю неповнолітнім її вже притягнули до адміністративної відповідальності.

Загалом же слідчі поліції розслідують справу за чотирма статтями Кримінального кодексу України: зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152), ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані (ч. 3 ст. 136), підбурювання іншого співучасника до скоєння зґвалтування ( ч. 4 статті 27 ч. 3 ст. 152), втягнення неповнолітнього в злочинну діяльність (ч. 1 статті 304) Кримінального кодексу України.

"Все буде детально перевірено, ретельно встановлено ступінь вини кожної особи і відповідно кожен понесе відповідальність у мірі того, що він зробив", - підсумували у пресслужбі поліції Полтавщини.

Нагадаємо, під Полтавою 20-річний хлопець зґвалтував свою 14-річну родичку.

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