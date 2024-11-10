16-річних хлопців у ТЦК просять підписати згоду на військову службу: що відомо

16-річних хлопців при взятті на облік у ТЦК СП просять підписати “згоду громадянина на військову службу”, а також заповнити бланк соціального паспорту про родину. Серед питань — середній дохід сім’ї, місце роботи і проживання батьків, житлові умови, судимості, кредити.

Про це розповіла мама хлопчика Анна Л. на сторінці MAMMAS у Facebook. У коментарях під публікацією написало багато занепокоєних батьків.

“Зараз 16-річки йдуть у військомати від школи. Видали купу бланків і серед них такий. Це якась маячня. Згода громадянина на військову службу. Яка згода в 16 років і на яку таку службу? Я чула, що вже підсовують згоду завчасно, а потім в 18 років забирають на війну, але не думала, що це реальні історії. Що скажете? Який у вас досвід, мами синів 2007-2008 рр?” — розповіла жінка.

Вона показала фото бланку, який видають дітям.

Бланк / Фото: Анна Латишева

Порядок постановки на військовий облік

Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua пояснила, що за чинним законодавством, щороку протягом січня-березня юнаки, яким у відповідний рік виповнюється 17 років, підлягають взяттю на військовий облік призовників ТЦК та СП за місцем проживання.

Для цього ТЦК та СП утворюються призовні комісії, які організовують проходження допризовниками ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби. А також проходження ними професійно-психологічного відбору. За ним надається оцінка психологічної придатності кандидатів до видів діяльності, прогноз успішності їх подальшої професійної діяльності під час проходження військової служби та виконання завдань за призначенням за відповідними психологічними методиками.

У результаті виноситься висновок про професійно-психологічну придатність кандидата, складається лист вивчення кандидата.

За словами адвокатки, методичні рекомендації психологічного відбору призовників були затверджені ще т.в.о. першого заступника начальника Генштабу ЗСУ генерал майором В.М. Назаровим у 2016 році та опубліковані на сайті Міністерства оборони.

“Щодо такого документу, як “формуляр засвідчення згоди громадянина на військову службу щодо виконання ним заходів професійно-психологічного вивчення”, то виходячи з його змісту та формулювання, це є письмовою згодою на проведення таких психологічних досліджень, а не на проходження військової служби”, — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

Чи можна не підписувати згоду на військову службу

Адвокатка зазначила, що цей формуляр не затверджений жодним нормативно-правовим актом, зокрема Положеннями про приписку до призовних дільниць, положеннями про проходження ВЛК допризовниками, зокрема і інструкцією Міноборони з організації професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України.

Крім того, в цьому формулярі міститься соціальний паспорт, ймовірно, допризовника або призовника. Він також був затверджений Методичними рекомендації того самого т.в.о. першого заступника начальника Генштабу ЗСУ в 2016 році, в якому зазначаються біографічні дані та сімейний стан, стан здоров’я, та так звані “фактори негативного впливу”, серед них наприклад є такі графи: чи працює дружина, зарплатня, судимість, кредити. До негативних факторів також віднесені такі відомості як належність до релігійних організацій, вчення яких забороняє брати в руки зброю.

“Абсурдність змісту бланку соціального паспорту коментувати далі не варто, там все і так зрозуміло. Але хочу зазначити, що юнаки та їхні батьки не мають обов’язку заповнювати такі відомості про себе та свою родину, враховуючи, що це лише методичні положення, які мають рекомендаційний характер”, — пояснила Марина Бекало.

Нагадаємо, через складну ситуацію на фронті Україна потребує залучення великої кількості військових. Знову заговорили про мобілізацію жінок та студентів. Ба більше, в Україні посилюють відстеження порушників мобілізаційного законодавства. В свою чергу мобілізаційна система потребує кардинальних змін просто зараз, запевняють військові.

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