16-річний Кирило вчиться грати на піаніно у розбитій кімнаті: як живе село, яке Путін зрівняв із землею

Люди на Херсонщині готуються до зими у зруйнованому селі.

Село Посад-Покровське на Херсонщині російські окупанти намагались зрівняти зі землею, випускаючи за день по пів тисячі снарядів. Зараз люди намагаються повертатись до життя.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Алли Алла Хоцянівської.

Як люди готуються до зими у зруйнованих будинках

У селі Посад-Покровському немає жодного будинку, якого б не зачепила війна. До повномасштабного вторгнення тут мешкало понад дві тисячі людей. Нині повернулось - 800.

У прибудованій літній кухні жителька села Надія Іванівна облаштувала собі кімнату. Вибите вікно затягнула плівкою. Жінка каже, що поки планує зимувати тут, але якщо не вийде, то виїде. Каже, донька кличе до себе. Але їхати жінка не хоче.

"Я тут виросла. Я йду по вулиці, це - моя вулиця, мій дім, мої люди", - каже вона.

Усім, хто повернувся, на городах одразу встановили модульні будиночки. Такий є і в Надії. Проте для життя взимку він непридатний, оскільки у ньому холодно.

Модульний будинок

Місцева жителька Наталія разом із чоловіком утепляють модульний будинок. До села вони повернулись із двома дітьми - 4-річною Рімою та 11-річним Арсеном. Хлопчик каже, що дуже хотів повернутись додому.

Наталія з села Посад-Покровського

І дорослі, і діти мешкають в одній кімнаті. Арсен вчиться онлайн у 7 класі. Йому провели Інтернет. Наталя радіє, що в будиночку хоча би є світло

Свій будинок родина придбала два роки тому. Родина тільки недавно розрахувалась із боргами та знову залишилась без помешкання. Їм пообіцяли відбудувати будинок і сім'я дуже на це розраховує.

Кімната, в якій мешкає родина

"Ми так хотіли додому. Ми так чекали", - каже Наталія.

Як відновлюють будинки

"Волонтери почали зводити перші п'ять будинків, але поки що вони лише на етапі фундаменту. Місцева влада запевняє, що уклали договори на будівництво майже 150 нових осель. Проте зрозуміло, що цієї зими заселились туди люди поки що не зможуть", - зазначає кореспондентка ТСН.

У Посад-Покровському половину будинків доведеться знести і побудувати заново. Іще третина - потребує капітального ремонту. Нині головне пережити зиму. Люди запасаються дровами, встановлюють буржуйки. Система опалення в селі повністю зруйнована.

"Люди по-тихеньку понакривали свої будинки. Хто зробив із сараю приміщення, хто облаштував модульний будинок щоб перезимувати, а деякі виїдуть. Особливо родини з дітьми. У нас повністю зруйноване опалення, у нас було газове - воно перебите", - каже Лариса Соколова, помічниця старости Посад-Покровського старостинського округу.

У селі зруйнований будинок культури та школа

У селі росіяни знищили і будинок культури. Тут, в розбитій кімнаті, вчиться грати на піаніно 16-річний Кирило. Тепер вже на руїнах, як і раніше збираються підлітки.

"Це в селі єдине місце, де можна погуляти", - каже Кирило.

Кирило грає на піаніно

Колись це був осередок їхнього позашкільного життя. Спортзал, дискотека, навчальні класи та розваги. Тепер цю будівлю також доведеться знести.

У село на руїні, де немає школи, дитячого садку нині повернулось 140 дітей.

Знищений будинок культури

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Нагадаємо, від початку доби 21-22 жовтня по населених пунктах правобережжя, Херсонщині, росіяни випустили 12 керованих авіабомб. Під вогнем опинився і Херсон. Є влучання.

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