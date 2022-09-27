162 дні полону: неймовірна історія кохання військових, які дочекалися зустрічі

Ця історія про те, як віра та любов творять дива.

Морський піхотинець, лейтенант Сергій Стратічук опинився в оточеному Маріуполі і зник зі зв'язку, а пізніше з'ясувалося - отримав поранення і потрапив у полон.

За 162 дні в російських буцегарнях Сергій жодного разу не зміг зателефонувати коханій Олександрі Безсмертній чи бодай написати повідомлення. Вона ж писала йому щодня - радилася, казала, що кохає і вірить, що він обов'язково до неї повернеться.

Ця історія, оприлюднена в марафоні "Єдині новини", про дуже велику любов та про неймовірно важку розлуку.

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Тендітна морська піхотинка Олександра щодня молилася і писала Сергію, сподіваючись - повернеться і прочитає.

З полону Сергій повернувся 22 вересня. Він сильно схуд: важив 120 кг, а нині – 89.

"Вони закохано дивляться один на одного і тепер точно знають - Безсмертна не дарма молилася і чекала, а Сергій тепер теж трохи безсмертний", - йдеться у сюжеті.

Вони вже запланували собі весілля в національному стилі, і звісно ж дітей. І для повного щастя не вистачає, лише аби синьо-жовтий прапор знову був у кожному українському місті та селі.

Нагадаємо, Україна і Росія провели масштабний обмін полоненими. З російського полону були визволені 215 осіб, серед яких 108 бійців "Азову" і 10 іноземних добровольців. У відповідь Україна звільнила 55 окупантів і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.

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