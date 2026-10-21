Тіло дівчини могли закопати у лісосмузі / © pixabay.com

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У Львівській області до 12 років позбавлення волі засудили чоловіка, якого суд визнав винним у вбивстві 17-річної студентки. Трагедія сталась ще 12 років тому, проте розслідування закінчилось лище зараз. Тіло дівчини так і не знайшли.

Про це йдеться у вироку Стрийського міськрайонного суду Львівської області.

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Нічна поїздка та зникнення біля лісосмуги

За даними суду, вранці 31 серпня 2014 року біля нічного клубу в Стрию раніше судимий місцевий житель зустрів неповнолітню дівчину. Він запропонував їй поїхати до нього додому для розпивання спиртних напоїв. Свого знайомого обвинувачений попросив відвезти їх на власному автомобілі «ВАЗ 2101».

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Слідство вважає, що вечері того ж дня, близько 22:00, чоловік запропонував підвезти дівчину додому та вбив у лісосмузі біля села Добрівляни.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Свідчення очевидця: як відбувалося вбивство та приховування злочину

Доказом у справі стали свідчення водія автомобіля, який був безпосереднім очевидцем подій того дня.

Свідок розповів, що обвинувачений силою та погрозами тримав дівчину в будинку, а під вечір пообіцяв відвезти її нібито «додому». Коли машина зупинилася біля лісу, обвинувачений вийшов на 30 хвилин, а повернувшись, запропонував дівчині вийти покурити.

Зі свідчень свідка в суді: «Через декілька хвилин я відчув поштовх автомобіля. Вийшов і побачив, як обвинувачений стоїть позаду дівчини і душить її правою рукою, тримаючи лівою за потилицю. Дівчина пручалася, і під час боротьби вони вдвох впали на землю. Боротьба тривала близько 3 хвилин. Навіть коли вони впали, він продовжував її душити ще близько 1,5 хвилини, поки вона не перестала подавати ознаки життя.

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Коли я запитав: «Що ти робиш?», він відповів: «Закрий рота, якщо не хочеш бути на її місці». Після цього він узяв її за руки та потягнув углиб лісу, наказавши мені залишатися біля авто. Повернувся через 30 хвилин із лопатою в руках, поклав її в багажник і погрозами змусив мене мовчати».

Свідок пояснив, що тривалий час не наважувався розповісти правду правоохоронцям, оскільки панічно боявся обвинуваченого через його минулі судимості, регулярний фізичний тиск та погрози розправою.

Позиція обвинуваченого, потерпілих та захисту

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав. Він стверджував, що тієї ночі не зустрічав дівчину і її у його будинку чи авто не було. Чоловік наполягав, що його обмовив свідок через тиск поліції, та просив ухвалити виправдувальний вирок.

Захист обвинуваченого наголошував на відсутності «базового факту смерті», оскільки тіло дівчини за 12 років так і не знайшли, а сама вона офіційно вважалася безвісти зниклою.

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Натомість сторона обвинувачення та представники потерпілих (матері та сестри загиблої) надали суду такі докази:

Записи з камер спостереження: фіксація пересування дівчини, обвинуваченого та його авто того ранку, а також відновлені відеофайли з будинку фігуранта. ДНК-експертизи: виявлення біологічних слідів (крові) загиблої дівчини на вилучених під час обшуків речах у помешканні обвинуваченого. Прямі свідчення очевидця: деталізований виклад обставин утримання, задушення та приховання тіла, який підтвердився під час проведення слідчого експерименту.

Представник потерпілих підкреслила, що відсутність тіла (corpus delicti) є результатом умисних дій самого зловмисника і за наявності ДНК-доказів та свідчень не може бути підставою для уникнення відповідальності. Також, як вказано у вироку суду, тіло дівчини намагались знайти правоохоронці, проте безуспішно. За однією із версій, підсудний міг перепоховати останки.

Племінниця обвинуваченого (колишня дружина свідка-водія) підтвердила, що того вечора вони перебували біля кафе «Флоран», а водій був тверезим. Вона повідомила, що ще влітку 2022 року колишній чоловік зізнався їй на річці у Стрию про вбивство, зазначивши, що дядько погрожував закопати його поруч, якщо той комусь розповість. Вона також наголосила, що обвинувачений у стані сп’яніння ставав вкрай агресивним і його всі боялися.

Судово-медичні, молекулярно-генетичні та криміналістичні експертизи допомогли ідентифікувати підозрюваного й підтвердити факт убивства. Щодо другого чоловіка, який був свідком злочину, то провадження щодо нього за приховування злочину суд закрив у 2023 році через закінчення строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Вирок суду

Оцінивши зібрані докази у їх сукупності, Стрийський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Покарання: 12 років позбавлення волі .

Запобіжний захід: Тримання під вартою залишено без змін до набрання вироком законної сили.

Зарахування строку: На підставі ч. 5 ст. 72 КК України засудженому зараховано строк попереднього ув'язнення з 14 січня 2023 року з розрахунку «день за два».

Судові витрати: З обвинуваченого стягнуто на користь держави 171 689 грн 38 коп. за проведення численних експертиз (молекулярно-генетичних, комп'ютерно-технічних, психологічних тощо).

Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

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