17-річні українці мають стати на військовий облік, або штраф: подробиці від адвокатки

© ТСН

Реклама

Від 1 січня до 31 липня юнаки в Україні, яким у 2025 році виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік призовників. Інакше — їм загрожує штраф до 25 тисяч гривень.

Як це можна зробити, які документи потрібні, хто не стає на облік та яка відповідальність, якщо ви не зробили це вчасно — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

Вона пояснює: за чинним законодавством, а саме за ст. 14 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу», щороку від 1 січня до 31 липня юнаки, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на військовий облік призовників.

Реклама

Про це вносяться відповідні відомості до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, шляхом особистого звернення до ТЦК та СП або через мобільний застосунок «Резерв+».

Як стати на військовий облік

Отже, стати на військовий облік юнаки можуть через електронну ідентифікацію та уточнення персональних даних у «Резерв+» — без особистого відвідування ТЦК та СП.

Хто не стає на облік

На військовий облік не стають лише громадяни, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі та перебувають на примусовому медичному лікуванні. Усі інші — мають зробити це до 31 липня.

На облік також мають стати громадяни до 25 років, які змінили місце проживання, отримали громадянство України, звільнилися з місць позбавлення волі, були відраховані з військових навчальних закладів та не пройшли базову загальновійськову підготовку.

Які відомості отримує ТЦК про юнаків

Під час взяття на військових облік призовників, в електронному реєстрі формується наступний перелік відомостей про громадянина:

ПІБ,

дата народження,

відцифрований образ обличчя,

податковий номер,

місце народження,

стать,

місце проживання та перебування,

реквізити паспорту,

відомості про громадянство,

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, відомості про оформлення закордонного паспорту,

відомості про встановлення інвалідності.

«Крім того, за Постановою КМУ від 16 серпня 2024 р. № 932, взяття на облік призовників, яким у рік взяття на облік виповнюється 17 років здійснюється без проходження ними ВЛК та можливий також у разі перебування або проживання юнаків за кордоном», — зазначила Марина Бекало.

Які документи потрібні

Щоб стати на військовий облік потрібні такий перелік документів:

Паспорт громадянина України

Витяг з реєстру територіальної громади

Довідка ВПО (для внутрішньо переміщених осіб)

Свідоцтво про народження

Ідентифікаційний код

Документ про освіту

Довідка з місця навчання/роботи (за наявності)

4 фотокартки (35×45 мм)

Якщо технічно неможливо отримати інформацію електронним шляхом, документи потрібно подати в ТЦК СП особисто.

Яка відповідальність, якщо не стати на військовий облік

Якщо ви не стали на військовий облік вчасно, це можливо лише після особистого прибуття до ТЦК та СП. За порушення правил обліку також передбачено штраф.

«У разі не постановки на облік призовників, такі дії можуть бути кваліфіковані як порушення правил військового обліку за ст. 210 КУпАП, за що передбачений штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень», — зазначила Марина Бекало.

Раніше ми писали про те, чи заборонено 17-річним юнакам виїжджати за кордон. Читайте роз’яснення від прикордонників.