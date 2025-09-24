18 дронів на Харків: яка там ситуація і що саме атакувала Росія

Наслідки удару по Харкова / © ДСНС

У Харкові ліквідовують наслідки нальоту дронів-камікадзе. На місто цієї ночі росіяни скерували майже два десятки безпілотників. Мішенню став об’єкт критичної інфраструктури. Через це в деяких районах виникли перебої зі світлом, водою та рухом електротранспорту.

Про це з Харкова повідомляє кореспондентка ТСН Юлія Бойко.

Харків цієї ночі знову опинився під масованою атакою дронів-камікадзе. За даними міської влади, росіяни скерували по місту 18 безпілотників. Вибухи лунали майже безперервно, один за одним. Ворог намагався вразити об’єкт енергетичної інфраструктури.

Наслідки атаки відчули десятки тисяч містян. У Холодногірському районі без світла залишалися близько 80 тисяч абонентів — це і житлові будинки, і підприємства. Частково перебої з електрикою спричинили проблеми з водопостачанням: у деяких домівках не було гарячої води. Над відновленням одразу почали працювати аварійні бригади «Харківобленерго» та «Харківських теплових мереж».

Станом на зараз більшість абонентів знову підключені до електропостачання, але локально збої ще можливі. Пошкоджень зазнали й житлові будинки, магазини та кілька автівок. Відомо про постраждалого 24-річного чоловіка — він дістав вибухове поранення, його шпиталізували. Через брак струму частково зупинявся рух електротранспорту у Холодногірському та Шевченківському районах. На заміну трамваям і тролейбусам випустили компенсаційні автобуси, щоб люди могли дістатися на роботу.

Комунальні служби зараз працюють у посиленому режимі, ліквідуючи наслідки обстрілу, і щоб якнайшвидше повернути світло у всі домівки. Неспокійно цієї ночі було і в Чугуєві. Там ворожі дрони пошкодили оселі та автомобілі, постраждала 38-річна жінка.

Нагадаємо, пізно увечері, 23 вересня, російські окупанти завдали чергового масованого удару по Харкову.

