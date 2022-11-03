18 мільярдів на зарплати і пенсії наступного року Україна просить в ЄС: там визначаються з умовами надання

18 мільярдів євро європейських кредитів і грантів на зарплати й пенсії українцям - це фінансові плани ЄС на Україну на наступний рік, і яким чином їх реалізувати, аби гроші надходили вчасно і без перебоїв, сьогодні вирішуватимуть фінансові представники країн-членів Єврсоюзу, зазначає для ТСН кореспондентка “Радіо Свобода” Зоряни Степаненко.

Євросоюз ближчий до України географічно, але за об’ємами фіндопомоги він на другому місці, це - рейтинг українського прем’єра. На першому - з грошима, як і зі зброєю - США. Аби Україна була спроможною платити зарплати бюджетникам і пенсії пенсіонерам, ще навесні тут оголосили про виділення макрофіну в розмірі до 9-ти мільярдів. Утім, «порції», якими надходили ці гроші, регулярними не були.

Деякі затримувались, зокрема, через суперечки в державах-членах: у Берліні, наприклад, хотіли, аби це були гранти, а не кредити. Український прем’єр в інтерв’ю німецькій газеті ще казав, що байдуже, в якій формі, головне - швидше, адже затримки можуть мати катастрофічні наслідки. Усі дев’ять мільярдів Україна до кінця року має отримати, обіцяло керівництво євроінституцій. А щоби мінімізувати зволікання в подальшому, і щоб допомога була регулярною, пропонує Єврокомісія зараз визначитися зі сценаріями, як фінансувати Україну наступного року.

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Способи описані у внутрішньому документі, який поки не є публічним, опинився в розпорядженні видання “Політіко". Отже, 2023 року тут планують виділити Україні 18 мільярдів євро, що має покрити орієнтовно половину дефіциту держбюджету, про це казала раніше глава Єврокомісії. Тепер стало відомо, як у цьому органі намагаються зробити так, аби надходження були швидкими й регулярними.

Як один із варіантів - його ж тут вважають найбільш вдалим - Єврокомісія пропонує позичати гроші з загального бюджету ЄС, а не збирати бюджетні гарантії з держав-членів, як це було цьогоріч. Втім, аби позичати Україні резервні гроші Євросоюзу, доведеться міняти тут внутрішнє законодавство.

Другий сценарій - держави-члени дають Єврокомісії бюджетні гарантії, потім вона виділяє гроші для допомоги, а це, йдеться в документі, може сповільнити надання коштів на кілька місяців.

Третій варіант - схожий на другий, але без нацгарантій, і терміни погашення кредитів будуть передбачені окремими угодами.

Сьогодні фінансові представники країн-членів ЄС мають обрати з-поміж трьох варіантів найбільш вдалий, а наступної середи, базуючись на цьому сьогоднішньому рішенні, Єврокомісія представить схему фінансування України офіційно.

В документі, який цитує “Політіко”, йшлося, що гроші, якщо це можливо, надходитимуть щоквартально, починаючи від січня. Ці 18 мільярдів планують надати у вигляді кредитів і грантів. Цьогоріч ЄС майже повністю Україну кредитував, тобто гроші треба буде повертати, і за це партнерів, писало The Washington Post, критикували в США. Наголошуючи, що “Україні потрібні прямі бюджетні вливання”. У відповідь ЄС заявив устами посадовця, що побажав лишитись неназваним: тут приймають мільйони українських біженців і піклуються про них, а ще зобов’язуються брати участь у повоєнному відновленні України. Тож для Єврсоюзу це, мовляв, не перегони й не конкурс.

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