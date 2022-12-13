18 млрд євро для України від ЄС: як вдалося дійти згоди, попри блокування від Угорщини

Україна отримає 18 млрд євро зі спільного бюджету ЄС. Одностайна згода країн-членів, включно з Угорщиною, яка рішення блокувала, – є. Досягли її пізно ввечері напередодні посли держав Євросоюзу.

Про це йдеться у включенні ТСН.

Так, кореспондентка "Радіо Свобода" Зоряна Степаненко відстежувала всю історію довкола макрофіну, призначеного для актуальних потреб України – це, зокрема, ремонт критичної інфраструктури, житло для переселенців.

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Степаненко розповіла, що Угорщина перестала блокувати макрофін Україні, бо теж отримає гроші. Майже 6 млрд євро грантів із ковідного фонду ЄС на відновлення угорської економіки Брюссель притримував через відкат демократії в Угорщині. Але напередодні ввечері посли країн ЄС ці кошти розблокували.

Розморозили й частину інших, які не були доступні для Угорщини, – теж через проблеми з верховенством права там. Тепер трохи більше мільярда євро – доступні. На поступки країни ЄС пішли з умовами: Угорщина має викорінювати корупцію та подбати про незалежність судової системи. Зміни, що має втілити, – цілком конкретні, це список із 27 пунктів. Тоді Будапешт отримає гроші де-факто.

І, хоча прем’єр-міністр Віктор Орбан ніколи не говорив публічно про зв'язок між грошима з фондів ЄС для Угорщини та макрофіном для України, у дипломатичних колах Євросоюзу стверджували, що він – прямий і безпосередній. І що Угорщина, стверджували і наші, зокрема, джерела, блокує допомогу Україні саме тому, що заблоковано її власну. Намагаючись у такий спосіб натиснути на інші країни ЄС, солідарні з Україною.

Ну і так це ж засідання послів країн-членів, де розморозили частину грошей для Угорщини, ознаменувалося іншим рішенням: 18 млрд євро Україні затверджено. Одностайно.

Сьогодні своїм голосуванням надання макрофіну має закріпити і Європарламент, його екстрено внесли допорядку денного. Таким чином, кредит дадуть під гарантії спільного бюджету ЄС. План "Б" – індивідуальні гарантії від 26-ти країн-членів – більше не актуальний. План "А" для Євросоюзу був кращим тим, що забезпечив би регулярність надходжень Україні, а ще демонстрував би єдність блоку в її підтримці.

Перший транш планують відправити у січні. За розблокування фінпрограми Євросоюзу подякував сьогодні Володимир Зеленський: він зідзвонювався з президентом Євроради Шарлем Мішелем. Той своєю чергою запросив українського лідера виступити онлайн на саміті лідерів країн-ЄС, що запланований на четвер. Україна і допомога їй на порядку денному домінуватимуть.

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