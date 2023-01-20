18 тисяч багатоповерхівок зруйновано: домівки українців найчастіше є ціллю росіян

Загалом від початку повномасштабного вторгнення натепер майже 18 тисяч геть знищених та пошкоджених багатоповерхівок по всій Україні. Рідні стіни перестали асоціюватися в українців із найбезпечнішим місцем. Бородянка, Ірпінь, Буча, Маріуполь, а тепер іще й Дніпро - у цих та інших населених пунктах найчастіше саме житлові будинки є ціллю ракетних атак та обстрілів росіян, йдеться в ТСН.

У Дніпрі одна ракета знищила цілий під'їзд і вбила 45 людей, з-поміж них - шестеро дітей. 79 мешканців будинку поранені. 17 досі залишаються зниклими безвісти. Пошукова операція тривала майже три доби і надзвичайникам вдалося врятувати 39 людей. Їх діставали з-під завалів і ледь уцілілих квартир.

Такою ж самою ракетою - Х-22 - проти якої наша ППО нічого не може зробити, на початку липня росіяни завдали удару по 9-поверхівці в Сергіївці, на Одещині. Тоді загинула 21 людина. “Це все відбувалося на очах. Я дивом залишився живим, а всі навколо мене, кого я знав – сусіди згори, знизу – усі загинули”, - розповідає чоловік, який вижив.

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Саме домівки українців найчастіше є ціллю росіян. Загалом від початку повномасштабного вторгнення вони зруйнували та пошкодили понад 170 тисяч об'єктів, із них 150 тисяч - це житлові будинки, де майже 18 тисяч багатоповерхівок. Реальна цифра набагато більше, бо офіційної інформації про руйнування на тимчасово окупованих територіях немає.

Маріуполь росіяни зрівняли з землею. Розбирати завали й рятувати людей там було нікому. Російські окупанти знищили майже всі комунальні служби в місті, а обстріли, зокрема, й житлових будинків були щодня. Місто з кількасоттисячним населенням вони перетворили на величезну братську могилу.

Так скрізь, де були окупанти. На головній вулиці Бородянки ледь не кожна будівля зруйнована чи пошкоджена. Із перших днів війни тут були авіанальоти, багатоповерхівки завалювалися, ховаючи людей під собою живцем. Із них зруйновані 11, а це понад 700 квартир. Про зведення на їхньому місці нових, поки не йдеться.

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Матір та вітчима Віктора вбив дрон-каміказе, який в жовтні минулого року влучив в будинок на вулиці Жилянській у Києві. Відновити 4-поверхівку неможливо, бо це старий будинок, де є дерев'яні перекриття. Жити тут, навіть якщо на цьому місці збудують новий, чоловік не зможе. “Чесно кажучи, з моральної точки зору, я не хочу тут жити. На кістках вже, не хочу”, - каже Віктор.

Коли Закон, який визначає порядок виплати компенсацій запрацює, він отримає житловий сертифікат і зможе вирішити сам, де йому жити надалі. Поки що досі займається відновленням документів, бо усі вони згоріли.

Київ росіяни атакують з першого дня повномасштабного вторгнення. 27-поверховий будинок на столичному проспекті Лобановскього був одним із першим, куди влучила російська ракета. Технології, завдяки яком його відновлюють, застосували вперше у світі, бо ж таких пошкоджень до того ніде не було. Чверть будинку розібрали і залили заново, усі роботи тут планують завершити навесні. “Наразі органи місцевого самоврядування і ми концентрується на об'єктах, які мають незначні пошкодження для того, щоб якомога більша кількість родин змогла повернутися до домівок. Бо, якщо це багатоповерховий житловий будинок і зруйнована, наприклад, одна квартира чи незначні пошкодження, то запустити функціонування всього будинку все одно неможливо”, - пояснюють у Міністерстві розвитку громад.

Загалом відновити вдалося вже тисячу багатоповерхівок по всій Україні. Ще понад чотири - запланували відремонтувати до осені.

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