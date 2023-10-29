18-й день пекла: як ЗСУ відбивають "м'ясні штурми" ворога біля Авдіївки

Третій тиждень російські окупанти намагаються оточити Авдіївку і знищити наші війська. У місті вже не лишилося жодного вцілілого будинку! Але наші воїни тримають оборону. І це вочевидь є ключовим елементом нашої більшої стратегії. Бо поки ми тут опираємося ворогу, є щонайменше три напрямки, де маємо потенціал наступу. Це і Бахмут, Запоріжжя, і те, про що голосно не говоримо: лівий берег Дніпра.

Ну а за рахунок чого нашим вдається стримувати навалу тисяч російських нападників, йдеться в ТСН.

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Російські війська не припиняють штурмувати Авдіївку. Всі навколишні поля всіяні тілами окупантів. У лісопосадках – затори від знищеної бронетехніки. Рахунок підбитих танків та бронемашин уже перевалив за півтори сотні. Таких втрат ворог не ніс навіть під Вугледаром. Ще кілька місяців тому кореспондент ТСН, а наразі боєць ЗСУ Антон Коцуконь говорить, що за ці дні у ворога – мінус одна повноцінна бригада.

"Загалом за цей час навали Силами оборони на Авдіївському напрямку вдалося знищити близько 5 тисяч окупантів", – зазначив речник 110 ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь.

Журналіст ТСН Антон Коцуконь, який долучився до лав ЗСУ

Та вони все одно лізуть, тисячами, кажуть наші бійці, і атакують усім що має РФ: бронетехнікою, артилерією, авіацією, а ще – важкими вогнеметними системами "Солнцепьок", потужніше за які є лише ядерний вибух.

Задум ворога простий і передбачуваний, Авдіївка у "кліщах", тому основний удар ворог наносить з півночі та півдня, намагаючись замкнути кільце, але тут оборону тримають найбоєздатніші підрозділи Збройних сил України. Ворог просунувся на кількасот метрів, але втратив тисячі своїх штурмовиків і таки зупинився!

Авдіївка на карті

Наступний його план – терикон біля Авдіїївського коксохіма. Якщо його захопити – росіяни зможуть тримати під вогневим контролем чи не єдину дорогу у місто. Ворог кілька разів заходив на терикон, але й там закріпитися на голій горі зі шлаку наші бійці йому не дозволили.

Терикон

Третій план відпрацьований у Маріуполі та особливо Бахмуті: ворог починає повністю знищувати Авдіївку, на місто летять надпотужні авіабомби. Саме летять– бо тут застосовують крилатий варіант бомб, що можуть планерувати до 50 кілометрів.

Як нашим військовим вдається стримувати таку навалу? Командир на псевдо "Метиз" говорить про героїзм своїх підлеглих – молодих хлопців.

"Хлопці 21-22-25 років, вони нічого не бояться, працюють справно", – каже командир.

Командир на псевдо "Метиз"

Авдіївка тримається, бо на цій ділянці фронту українське війську вдалося створити надійну систему аеророзвідки. Кожен крок ворога відстежується в режимі реального часу. Так вважає військовий експерт Антон Міхненко.

Над полем бою постійно висять десятки дронів. Ми вже звикли до таких відео, але зауважте – усі ці ворожі цілі виявили, знищили і зафільмували за допомогою квадрокоптерів. Безпілотників має бути більше, вони мають бути сучасніші і чи не найголовніше, їх треба використовувати як єдину систему, вважає експерт.

"Ми маємо будувати бойові системи і воювати бойовими системами, де є засоби бойового ураження, засоби виявлення і ще одне, головне, засоби радіоелектронної боротьби. Цей складовий елемент не помітний, але всі про це тихенько кажуть – дрони не злітають, противник щось давить", – каже військовий експерт Антон Міхненко.

Противник давить своїми потужними системами радіоелектронної боротьби. Поки що це чи не найбільша проблема, яку ще треба вирішити. Але загалом, українське військо має успіхи, тому що в технологічному плані ми все ж наближаємось до західних технологій, і маємо хоч мінімальне, але лідерство в сучасній зброї.

Саме новітні технології дозволили Україні зупинити ворога на суходолі, а також без власного флоту відтіснити російські кораблі на морі. Цього тижня президент Зеленський зробив історичну заяву.

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"Російський військовий флот більше не здатен оперувати в Західній частині Чорного моря та поступово тікає з Криму і це історичне досягнення. Для російських терористів нема жодного цілком надійного логістичного маршруту в Криму та на окупованих частинах чорноморського узбережжя. Станом на зараз ми ще не досягли повного вогневого контролю над Кримом та прилеглими водами, але це буде, це питання часу", – сказав Володимир Зеленський.

І, вочевидь, питання новітніх технологій. Виявилося, що ці невеличкі безпілотні надводні і тепер ще й підводні апарати здатні розігнати увесь російськй флот по портах Новоросійська, Феодосії і навіть Абхазії.

Росія може собі дозволити використовувати тактику ведення бойових дій ще навіть Першої світової війни – так звані "м'ясні штурми". Україна ж мусить опановувати сучасне озброєння і новітні технології, лише в цьому ключ до перемоги.

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ЗСУ відбиває "м'ясні штурми". Генштаб планує відповісти