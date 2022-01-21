19-річна бельгійка облетіла навколо світу за 199 днів і встановила рекорд

19-річна бельгійка облетіла навколо світу за 199 днів і встановила рекорд

Дівчина пролетіла 51 тисячу кілометрів над 52 країнами.

19-річна бельгійка встановила рекорд і стала наймолодшою жінкою у світі, яка сама облетіла земну кулю на легкомоторному літаку.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Напередодні Зара Рутерфорд повернулася додому до Бельгії. На злітній смузі аеропорту її літак зустрічали оплесками. Навколосвітня подорож Зари тривала п’ять місяців.

Дівчина пролетіла 51 тисячу кілометрів над 52 країнами. Щоб відповідати критеріям навколосвітнього польоту, Зара повинна була облетіти крайні точки земної кулі - Джамбі в Індонезії та Тумако в Колумбії.

Ліцензію пілота дівчина отримала ще позаторік, коли навчалася у школі. Нині Зара мріє стати астронавтом і сподівається, що її подорож спонукатиме жінок до науки, техніки та авіації.

«Це просто божевілля, я нарешті вдома після п’яти місяців. Цей політ був нелегким, тому я дуже щаслива. Під час подорожі мене супроводжвали літаки військово-повітряних сил Бельгії, і це було неймовірно», - розповідає пілоткиня.

19-річна бельгійка стала наймолодшою жінкою, яка облетіла світ за 199 днів | Новини світу

Читайте також:

Гонконгці повстали проти уряду, який зажадав знищити через коронавірус хом’яків

Негода накоїла лиха на Волині: на слизькій дорозі навіть перекинулась снігоприбиральна машина

Дуже милі та довірливі: у Києві на Оболонській набережній з'явилися білі лебеді