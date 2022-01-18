19 січня - Хрещення Господнє або Богоявлення: яку молитву треба читати на Водохреще

19 січня - Хрещення Господнє або Богоявлення: яку молитву треба читати на Водохреще

Чому Іоанн казав, що хрестив водою, а Ісус Христос - вогнем та Духом Святим.

19 січня православний світ святкує Водохреще - Хрещення Господнє або Богоявлення.

Велике двунадесяте свято Водохреща нерозривно пов’язане з водою та водоймами. Вважається, що набрана на Водохреще вода стає святою, має цілющу силу і не псується цілий рік, а занурення у відкриті водойми лікує тіло й душу (якщо дозволяють медичні показники).

Чи дійсно це так, і чому хрещення відбувається саме у воді - читайте на сайті ТСН.ua.

Хрещення водою

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Водохреща згадує момент, коли Ісус Христос прийшов до Іоанна Хрестителя на річку Йордан, щоб виконати заповіт Отця та показати приклад того, з чого починається та на чому базується християнська віра.

Хрещення перекладається як "занурення". Хрещення у воді, яке проводив Іоанн Хреститель, головною метою мало покаяння, зміну людини на краще, оновлення.

“Покайтеся!” - постійно говорив людям Іоанн Хреститель.

Традиція занурення у води Йордану - це єврейська традиція, описана у Книзі Левит (Старий Заповіт). Обряд повного занурення у євреїв проходила людина, яка довго мандрувала, або була опоганена чимось.

Крім того, це була згадка про звільнення з єгипетського рабства та обітницю Богу. До речі, оновлення обітниці людей перед Богом і сьогодні є важливим для кожного християнина.

Іоанн Хреститель пророкував: "Я хрещу вас водою, але за мною йде Той, хто сильніший за мене! Він буде хрестити вас Духом Святим та вогнем".

Що саме мав на увазі Іоанн Хреститель?

Хрещення Духом Святим та вогнем

Хрещення Духом Святим та вогнем - це занурення у благодать Духа Святого. Воно відбувається через постійну молитву - очищення серця від гріха, розуміння таїнств Божих та відвідування церковних богослужінь.

Той, хто молитовно не очищує серце, - згорить у вогні, як смоковниця, що не давала плоду, йдеться у одноіменній притчі.

Цікаво, що вогонь пекла та вогонь Божий - той самий, але для вірянина він несе тепло, радість та світло, а для не вірянина - жах глибин пекла Геєни Вогненної.

Геєна Вогненна (Долина Гінном) була смітником біля Єрусалиму, де лишали засуджених на смерть. Смітник постійно тлів, бо в нього постійно кидали сірку. Для євреїв це було місце суцільного жаху та смерті від страшенного болю.

Триразове занурення

Під час хрещення Спасителя на річці Йордан сталося Богоявлення - явлення Божої Трійці: Отця - голоса з Неба, Духа Святого - у вигляді голуба та власне Ісуса Христа - Сина Божого. Саме тому Водохреще ще називають святом Богоявленням.

Відтоді хрещення у православній церкві відбувається із триразовим зануренням людини у воду: "В ім’я Отця", "В ім’я Сина" та "В ім’я Духа Святого". Ця заповідь зберігається і сьогодні під час Таїнства Хрещення людини та занурення на Водохреще.

Свята вода, водосвятний молебень та кроплення

За православною традицією, після того, як священик проводить водосвятний молебень на Водохрещу, вода стає святою. Важливо, що будь-яка вода освячується, бо вся вода на світі (від калюжі до океану) пов’язана між собою і є одним цілим.

Тому не обов’язково занурюватися тільки в крижану ополонку, де відбувся водосвятний молебень. Можна навіть набрати теплу воду у ванній кімнаті, прочитати над нею Тропар Богоявлення, набрати воду та зануритися.

Кропити святою водою приміщення та вживати святу воду треба постійно, і не тільки на Водохреще.

Але кроплення та занурення на Водохреще - не є головним для християнина. Головне - відвідувати церковні богослужіння, молитися, очищати серце покаянням та намагатися жити новим життям, виконуючи заповіді Божі та сповнюючись благодаті Божої.

Молитва (тропар) Богоявлення (Водохрещі)

Коли в Йордані хрестився Ти, Господи, Троїчне явилося поклоніння: бо Родителя голос свідчив Тобі, возлюбленим Сином Тебе називаючи; і Дух у виді голубинім засвідчив твердість слова. Явився Ти, Христе Боже, і світ просвітив, слава Тобі.

Слава, і нині: Явився єси днесь вселенній і світло Твоє, Господи, знаменувалося на нас, що зі зрозумінням оспівуємо Тебе: Прийшов єси і явився єси – Світло неприступне. Замість Трисвятого: Ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алилуя.

Благословен, хто йде в ім’я Господнє; Бог – Господь і явився нам.

Сповідуйтеся Господеві, бо він благий, бо на віки милість.

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