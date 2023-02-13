"1984" Орвела, історія і класика: якими книжками відволікалися українці від війни

За час повномасштабного вторгнення від російської зброї постраждали майже 5 сотень українських бібліотек, деякі з них доведеться будувати заново.

Історія, мова, українська класика, книги про війну та психологічні поради як впоратись з переживаннями – це література, яку найбільше купували і читали українці за майже рік повномасштабного вторгнення. Упродовж 22-го українці переглянули свої літературні уподобання, а значна частина з них почала заново читати твори зі шкільної програми, йдеться в ТСН.

Під час повномасштабної війни попри усе, що відбувається навколо - українці читають. “Збільшення попиту до української книги і до української мови, до книжок історичних, до мови, до становлення країни і витоків української держави. Дуже велике зацікавлення викликають книги про Україну у ХХ столітті, зокрема періоду Другої світової війни, роль українців у війні”, - кажуть на книжкових платформах.

Однозначним лідером року, кажуть, в найбільшій українській онлайн-книгарні, став роман Джорджа Орвела "1984", яка був заборонений на радянських теренах аж до розпаду СРСР, а з початком повномасштабної війни в Україні, книгу знову заборонили в Росії та Білорусі. “Саме ця книга, саме цього видавництва, якщо брати продажі самого твору не зважаючи на видання, то ця книга навіть в рази перевищила попит книги, яка є топ 2”, - кажуть у книгарні.

На другому місці за кількістю продажів книга Ярослава Грицака «Нарис історії України», далі «Брама Європи» Сергія Плохія і збірки поезій Василя Стуса та Ліни Костенко. Активно купували і «Фактор Черчилля», написаний колишнім прем’єром Британії Борисом Джонсоном. Шукали в книгах і порад, які б допомогли подолати переживання. Психологи кажуть, це звична реакція на події які з нами відбуваються. “У нас з’являється дуже багато питань щодо сенсу життя, щодо того як вирости в цих переживаннях, як не втопитись в болю. Я хочу в їх літературі знайти, що мені може допомогти в цей складний час, тому цікавість вона є, але не завжди люди можуть витримати те навантаження, переживань героя, який описує ці страждання, хочеться одразу знайти вихід і полегшення”, - пояснює психологиня Наталія Простун.

Шукали українці відповіді на свої питання і в книгах про війну. “Не лише з часу повномасштабного вторгнення, а й від 2014-го - Денис Казанський, Станіслав Асєєв, книга про повітряну тривогу і півника з кухні Бородянки”, - кажуть продавці.

За час повномасштабного вторгнення від російської зброї постраждали майже 5 сотень українських бібліотек, деякі з них доведеться будувати заново. Нищили окупанти і друкарні, адже значна частина з них у Харкові, який російська армія намагалася стерти з лиця землі.

“В цілому у 22-му році випуск книжок скоротився удвічі , якщо перевести і порахувати кількість населення України, то це приблизно одна книжка на чотирьох українців, це звичайно дуже не високий показник”, - зазначає голова відділу зв'язків з громадськістю державного інституту книги Зоя Шевчук.

Заспокоїтись книжкою: що читали українці найбільше у рік великої війни

Втім, видавництва працюють і продовжують друкувати книги, а українці продовжують читати і їх не зупиняє навіть дефіцит світла. “Спочатку, кілька тижнів, у нас були свічки, а потім ми змінили свічки на ліхтарики і було дуже круто дивитись як люди читають, телефонами підсвічують, налобні ліхтарики і ми сиділи, і у нас аж мурахи шкірою йшли, коли немає ніде світла і люди дивляться, вибирають, читають з ліхтариком на лобі”, - кажуть в книжковому магазині.

Читайте також:

Жінка, яка народила 18-ту дитину, в своєму селі така не одна: якими сім'ями славиться Глинне на Рівненщині

В очікуванні "Рамштайну": яку зброю готові надати партнери Україні із списку потрібного

У Дніпрі 40 рибалок врятували із дрейфуючої криги, а на Хмельниччині з води дістали вже тіла потопельників