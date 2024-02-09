2-річний син не знає, що його матері більше нема: що відомо про наслідки ракетного удару по Києві

У Києві серед загиблих - собака та його господар.

У Києві надають допомогу мешканцям будинку у Голосіївському районі, який цього тижня постраждав через російський ракетний обстріл. Людям у супроводі рятувальників, дозволяють зайти в квартири, аби забрати те, що вціліло. Міська ж влада знайшла два гуртожитки, де потерпілі можуть тимчасово пожити. Експертиза стану будинку ще триває. Наступного тижня - обіцяють у районі будуть уже попередні результати і розуміння, чи підлягає будинок відновленню.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інна Боднар.

Чоловік втратив дружину під час обстрілу Києва

На третій день роботи біля пошкодженої багатоповерхівки не вщухають. Поспішають закривати дірки. Бо ж зима.

У будинок, що поруч з епіцентром прильоту, впустили мешканців. Пані Олена у капцях на босу ногу усіх зустрічає на ґанку. Вона зі своєї, хоч і побитої оселі, нікуди не пішла.

У будинок, в якому через російську ракетну атаку спалахнула пожежа, мешканців теж впускають, але у супроводі рятувальників і лишень, аби забрати бодай щось.

За всім мовчки спостерігає двоє молодих людей. Відео з ними було в усіх мережах. Чоловіка звати Дмитро. Він разом з дружиною Світланою і сином жив у цьому будинку на 14 поверсі. Тієї ночі вони були вдома. Дворічний син нині у бабусі. Що його мами більше немає - він ще не знає. Жертвами російської ракетної атаки у житловій багатоповерхівці стали четверо людей. Загинули й домашні улюбленці.

Потерпілі від ракетного удару

Власник собаки загинув під час ракетної атаки

Це відео теж заполонило усі соцмережі. Чоловік ніжно гладить загиблого собаку. ТСН з'ясувала, що це друг родини. Господар тварини теж загинув. Його дружина і мама нині в лікарні.

Загалом постраждали 39 людей. Усю необхідну допомогу надають в оперативному штабі, який розгорнули у школі поряд.

Для киян, що не мають де жити, нині пропонують тимчасово поселитися у гуртожитках. Знайшли два помешкання. Але поки туди заселилося тільки до десятка родин. Решта розійшлися по рідним і знайомим.

Будинок, у який влучило, унікальний. Він найдовший у столиці. Це понад шістдесят з'єднаних між собою будинків і кожен має свою окрему адресу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Дворічному сину досі не сказали, що мами вже немає! Історії загиблих під час ракетної атаки в Києві

Нагадаємо, 7 лютого вранці росіяни могли атакувати Київ новою ракетою 3М22 "Циркон". Вона залишила глибоку вирву у Дніпровському районі. В Мережі вже публікують фото деталей від ракети з маркуванням.

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