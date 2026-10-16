20 років на діалізі та нирка у формі сердечка: як дивовижний випадок подарував українкам другий шанс на життя

Трансплантація нирки / © ТСН

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Вона любить фотографувати і вже майже двадцять років знає, наскільки цінним може бути кожен день, бо отримала донорську нирку ще 2007-го. А сьогодні Олена Швед і сама допомагає рятувати життя.

Наталія Тимошенко чекала на трансплантацію два десятиліття і тепер, у 35 років, здійснює свою давню мрію.

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До Всесвітнього дня донорства і трансплантації органів — дві історії про другий шанс, силу людського організму та донорство, яке може подарувати комусь майбутнє, у сюжеті спеціальної кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської.

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Історія Олени Швед: від пацієнтки з діалізом до судинної хірургині

Раніше життя Олени повністю залежало від діалізу. Виснажливі процедури вона проходила тричі на тиждень, але продовжувала працювати й виховувати дитину. Рідні не могли стати донорами, тож Олена чекала на посмертну трансплантацію. І одного дня пролунав дзвінок із Запоріжжя: знайшлася нирка!

Киянка Олена Швед: «Це було дуже хвилююче, я дуже чекала, я переживала, що цього не станеться, тому що мало операцій таких робили в той час. А для мене це було питання життя. Моєму сину тоді було 7 років тільки. Я дуже переживала, як він виросте, щоб я могла побути хоч трошки його мамою».

Після виклику орган мав підійти за результатами аналізів, і 31-річній Олені пощастило — сумісність підтвердили одразу.

Киянка Олена Швед: «Я знаю лише, що це була жінка, дівчина мого ж року народження. Вона загинула внаслідок ДТП. Я до кінця життя житиму з вдячністю і житиму за цю людину. Тобто я для себе ухвалила рішення жити за двох. Я завжди з великою шаною згадую людей, які ухвалили дуже непросте рішення, які мали мужність дати згоду на забір органів у свого родича, який помер. І мені здається, що це найвищий прояв людяності, який тільки можливо собі уявити».

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Тепер, майже 20 років по тому, Олена й сама рятує здоров’я та життя інших. Вона — судинна хірургиня і лікарка ультразвукової діагностики. Добре пам’ятає, як це — опинитися по інший бік лікарняного ліжка. Тому коли підтримує пацієнтів, говорить із ними не лише як медикиня, а й як людина, що пройшла важке випробування.

Киянка Олена Швед: «Лікар може дуже сильно демотивувати. Він може сильно травмувати. Я чудово знаю погляд лікаря, який дивиться на тебе як на людину, яка приречена. А є лікар, який може підтримати. Не дивлячись на весь цей складний стан, не дивлячись на всі проблеми, лікар може дати тобі додаткову опору».

У вільний час Олена захоплюється фотографією. Її серія про хірургію і вигорання медиків отримала міжнародне визнання: роботи брали участь у фотоконкурсах у Парижі та Токіо. Один із кадрів «На тоненькій ниточці» зроблений просто під час операції.

Киянка Олена Швед: «Це репортажне фото, яке зроблено як мить, момент, коли хірург зав’язує хірургічний вузол і ніби тримає на цій ниточці все: і надію, і життя, і здоров’я людини».

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Історія Наталії Тимошенко: 20 років на діалізі та шлях до медичного вишу

Друга героїня — Наталія Тимошенко. На трансплантацію нирки вона чекала двадцять років. Коли їй було дванадцять, нирки раптово відмовили.

Наталія Тимошенко: «Це було дуже різко. Ми тоді приїхали з Криму, і у мене пішли по обличчю такі плями червоні. Потім ще через місяць чи через два тижні у мене висип по шкірі пішов… Узяли біохімію».

Того ж дня дівчинку терміново під’єднали до діалізу.

Наталія Тимошенко: «2003 року я потрапила і 2023-го мене викликали на трансплантацію. Діаліз я робила тричі на тиждень: вівторок, четвер і субота. І всі 20 років у ці дні ходила, не змінювала».

Попри хворобу після школи Наталія здобула освіту психологині, а 3 роки тому вступила до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. Це була одна з її мрій, яка здійснилася майже одночасно з головною.

Наталія Тимошенко: «Я лежала на діалізі. Мені зателефонували, сказали: „Є нирка“. Я ще тоді дуже злякалася, але подружка мене підбадьорила, і я поїхала. Я відключилася раніше на годину і поїхала».

Трансплантацію зробили в Інституті Шалімова. Про донора Наталя знає небагато: це був 65-річний чоловік.

Наталія Тимошенко: «Нирка мені дісталася незвичайна — вона поєднана у вигляді сердечка. Подвійна».

Після операції відновлення було непростим, але навчання допомогло повернутися до звичного життя.

Наталія Тимошенко: «Ну я можу сказати лише, що не треба боятися, бо я насправді чому стала тільки 2022-го, хоча почалося це все раніше і там були зі мною люди, які ставали раніше, — я дуже боялася. Я боялася, що не зможу в соціумі спілкуватися. Як бачите, я вже на 4 курсі, і вчилася очно».

Наталія мріє стати лікаркою-нефрологинею, допомагати дітям із хворобами нирок і пише книжку про власний досвід життя на діалізі.

Наталія Тимошенко: «Дорослі люди коли потрапляють на діаліз, вони пригнічені, бо у них змінюється різко життя. Я ж з дитинства… Це по-різному, якщо ти дорослий і в дитинстві сприймаєш це все. І мені хотілося теж надихнути, що це не проблема — тобто все, можна жити й далі. А коли я вже пішла на навчання, то книжка у мене вже трохи змінилася».

Як працює система трансплантації в Україні

Історії Олени та Наталії — про різні шляхи до одного шансу. Та кожна посмертна трансплантація починається з рішення, яке хтось має ухвалити в найтяжчий момент — рішення подарувати шанс на життя іншій людині.

Генеральний директор Українського центру трансплант-координації Дмитро Коваль: «Я завжди прошу людей у родинному колі обговорити свою позицію. Не має великого значення — згодний чи не згодний. Важливо обговорити, щоб у разі трагедії тягар ухвалення рішення не лягав на плечі родичів одноосібно».

В Україні заяву про посмертне донорство можна подати в будь-якій лікарні або в Українському центрі трансплант-координації. Дані вносять до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації. Наразі таких заяв лише близько двох тисяч. 2022 року планувалося, що заяву щодо посмертного донорства можна буде подати через застосунок «Дія», однак через війну ця функція досі недоступна.

Від початку 2021-го, відколи почали вести статистику, в Україні виконали близько трьох тисяч трансплантацій. Нині йдеться майже про сімсот операцій на рік. За дев’ять місяців цього року пересадили 473 органи, з них 44 — дітям.

Генеральний директор Українського центру трансплант-координації Дмитро Коваль: «Ми сподіваємося, що найближчим часом цей показник буде лише збільшуватися. Якщо ми говоримо про складнощі — дійсно, ми їх маємо: це труднощі з забезпеченням логістики, транспортування. Постійні тривоги призводять до того, що ми, наприклад, не можемо просто сьогодні підняти гелікоптер. Проте МОЗ спільно з ДСНС розробили проєкт постанови Кабміну, який зараз на розгляді в уряду, про відновлення аеромедичної евакуації. І саме завдяки цьому проєкту ми зможемо транспортувати органи для пацієнтів, які потребують їх тут і зараз».

А тим, хто боїться через історії про «чорних трансплантологів», що така письмова згода на донорство може зробити їх мішенню для недобросовісних медиків, у Центрі трансплант-координації пояснюють: дані про згоду залишаються захищеними до констатації смерті мозку. І лише після цього за допомогою спеціальних дорогих лабораторних досліджень можна визначити, кому підійдуть органи конкретної людини.

Генеральний директор Українського центру трансплант-координації Дмитро Коваль: «Для цього й побудовані міжрегіональні лабораторії гістотипування та імуногенетики. І після того, як констатується смерть мозку, лише після того, як є заява про готовність пожертвувати анатомічні матеріали, біологічний зразок (зразок крові) надсилається до такої лабораторії. Там визначається, кому з реципієнтів (тобто людей, які очікують трансплантації) можуть підійти органи від конкретно цього донора. Навпаки це не працює, і це убезпечує тих, хто надасть прижиттєву заяву».

Для Олени пересаджена нирка — це майже двадцять років повноцінного життя. Для Наталії — можливість нарешті вчитися, будувати плани та обирати майбутню професію без обмежень.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НОВИНИ НА ТСН ОНЛАЙН | 20:00 16 жовтня | МАРАФОН «ЄДИНІ НОВИНИ» НАЖИВО

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