200-бальники з НМТ: Аліна вчилась у ванні в Харкові, а Мішу вже запросили до Оксфорду

Анна ж з Новодністровська отримали за три предмети по 200 балів.

Попри неймовірно складний навчальний рік, з повітряними тривогами і обстрілами, в Україні таки відбувся національний мультипредметний тест. Це такий собі тимчасовий замінник ЗНО, бо відбувається в умовах війни онлайн і зразу з трьох предметів: української мови, математики та третього предмету на вибір.

Результати стали відомі цього тижня і вже спалахнула купа суперечок. Батьки - нарікають на технічні збої, що завадили дітям під час тесту. Ті, хто НМТ організовував - проблеми визнають, і обіцяють виправити, але вказують і на велике число списувань, і на хакерські атаки.

Попри це - максимальні 200 балів з математики - отримали майже дві тисячі учасників. Тоді як максимум з української - вдалося отримати лише близько тисячі дітей. Є й такі герої, хто отримав максимум з усіх трьох предметів: їх небагато, всього 50-т. І це - не лише ті, хто живе далеко від лінії фронту. Дівчинка із Харкова, наприклад, всю торішню весну прожила у ванній кімнаті, але тест з української - склала на 200.

Харківська випускниця склала НМТ з української мови на максимальні 200 балів, ба більше, тест виконала за 15 хв. “Хвилювалась, коли ще не дали завдання. А коли я побачила завдання - все типово, все знайомо. Тому що я добре пам’ятала правила”, - каже Аліна Таровита.

Аліна Таровита набрала 200 балів із української

Аліна торішню весну провела у Харкові, прожила її у ванній кімнаті. “Я найбільше боялась вікон. Я якось весь час уявлялося а раптом зараз прилетить і в мене скло полетить”, - каже дівчина.

І з тієї весни вона більше не розмовляє російською. “Нам для виживання українців – просто важливо берегти мову. Тим паче росіяни прийшли знищувати саме її”, - додає вона.

Математику написали краще, ніж українську: cтали відомі результати НМТ

Ким бути харків'янка Аліна вже вирішила - хоче стати фольклористкою - єдине, що наразі досі не визначалася в якому з українських вишів навчатися - київському чи харківському.

За результатами основної сесії НМТ майже 4 тисяч учасників отримали максимальні 200 балів з одного предмета. Тоді, як круглих відмінників, а це три по 200 - набрати 50 наших випускників. І одна з круглих відмінниць живе на Буковині - це Анна з Новодністровська. Вони півроку вчилися дистанційно, потім у школі облаштували укриття і сіли за парти. Вона вчилася, навіть, коли вимикали світло. “Я завантажували різні лекції, вебінари з YouTube. І навіть, коли вимикали світло, проводила час з користю і готувалася”, - зазначає Анна Бірківська.

Анна Бірківська кругла відмінниця

Участь в основній сесії мультитесту взяло понад 260 тисяч учасників. Однак, понад півтисячі не завершили тестування через тривалі повітряні тривоги, а частині учасників анулюють результати через махінації. “Ми мали цього року багато питань із доброчесністю окремих учасників і зрозуміли, що будемо вживати додаткових заходів щодо обмеження використання учасниками мобільних телефонів. Розглядаємо варіанти повернення металошукачів, металолитектоів і використання їх під час оцінювання”, - каже директорка українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Зі свого боку у центрі обіцяють усунути технічні проблеми, бо під час основної сесії посипалися скарги від учасників, що система підвисає, з тесту викидає, результат не видає.

За результатами основної сесії мельтитесту - найбільше 200-бальників було з математики.

За результатами основної сесії мельтитесту - найбільше 200-бальників було з математики. Серед них львівянин Лука. “Я багато часу потратив конкретно на математику. Перед НМТ вже заснути не міг, і мені якісь косинуси і синуси в голові були”, - каже абітурієнт.

Львівянин Лука отримав 200 балів із математики

Максимум з математики отримали й випусникники маріупольської школи. Директор натішитися не може результатами. Вони покинули окуповане місто, відновили навчання на вільній українській землі, дистанційно вчили своїх учнів, яких розкидало ледь не по всьому світу, і от одна випускниця отримала 200 з історії України, а двійко - 200 з математики. “У нас є Міша Толстіхін, який зараз у Великій Британії, він отримав 200 балів з математики, і його уже запрошує Оксфордський університет до себе”, - каже Андрій Голютяк.

Вступна кампанія в Україні стартує завтра, 1 липня. Заяви на вступ подаються в електронній формі. Загалом можна подати до 5 заяв на бюджет і до 15 - на контракт.

Вступна кампанія в Україні стартує завтра, 1 липня

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