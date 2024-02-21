200 тис. військовим і спроби РФ купити депутатів: про що Зеленський говорив на зустрічі зі “слугами”

Аудит ЗСУ, 200 тисяч військовим на нулі і спроби РФ дестабілізувати парламент – стало відомо, про що Зеленський говорив на закритій зустрічі зі “слугами”.

Президент України Володимир Зеленський вперше з моменту повномасштабного вторгнення провів зустріч з фракцією “Слуга народу”. Вона пройшла у непростий момент для коаліції, яка вже тривалий проміжок часу не може самостійно дати голоси за важливі для влади закони.

Як розповів ТСН.ua на умовах анонімності один із учасників закритої зустрічі, Володимир Зеленський закликав народних депутатів до єдності.

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“На зустрічі не було нічого надзвичайного. Але президент звернувся до всіх, щоб ми всі трималися купи. Бо росіяни активно думають над тим, щоб дестабілізувати парламент і зробити так, щоб вже умовно з травня цілі фракції не виходили на роботу. Це буде частиною великої інформаційної кампанії проти нього, що начебто він вже нелігітимний”, - пояснив член монобільшості.

Також на зустрічі глава держави анонсував, що українським захисникам, які воюють на нулі, треба піднімати грошове забезпечення до 200 тисяч грн на місяць.

“Також зазначив, що нині проходить аудит в ЗСУ, і новий головком ЗСУ вже знайшов тисячі військових, які жодного раза не були у зоні бойових дій. Їх зараз будуть активно залучати”, - підкреслив співрозмовник.

Нагадаємо, раніше підсумки зустрічі підбив і голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія. Він зазначив, що мета зустрічі – синхронізація усіх зусиль і посилення окремих напрямків роботи.

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