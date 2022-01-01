2021 рік став переможним для українських трансплантологів

Чимало операцій в Україні провели вперше.

У 2021 році українська медицина зробила значний крок вперед, а особливо, що стосується трансплантацій. Статистика лікарень може конкурувати із європейськими закладами.

Так, у відділенні трансплантації кісткового мозку та інтенсивної мегадозової хіміотерапії та імунотерапії «Охматдиту» у Києві було проведено 53 трансплантації КМ: 11 аутологічних (власних клітин), 12 родинних, 14 неродинних, 16 гаплоідентичних. Така статистика єдиної клініки в Україні відповідає потужностям одразу двох таких відділень у сусідній Польщі.

Окрім того, за статистикою від МОЗ, на передостанній тиждень 2021 року, цьогоріч 41 дитина отримала донорські органи.

«Вперше в Україні 2 дітям проведено трансплантацію серця: дівчинка 13 років - Інститут серця 30.09.2021, та хлопчик 13 років -Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова 23.09.2021», - зазначають в МОЗ.

Також вперше були проведені трансплантації кісткового мозку дорослим пацієнтам. Поки їх було лише дві, але це поклало успішний старт.

Значно збільшилась кількість проведених трансплантації органів в порівнянні з минулим роком. 2020 року було проведено 129 трансплантацій (29 – посмертні; 100 – від живого донора), а вже цього року (станом на 23 грудня) – 310 трансплантацій (167 – посмертні; 143 – від живого донора). Важливо, що трансплантацій від посмертного донора виконано більше, ніж від живого донора.

Трансплантації виконувались у 27 центрах в різних куточках України. До того ж, у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова вперше в Україні взялися і успішно виконали трансплантацію легень для 56-річного чоловіка. Вперше також було виконано симультантну трансплантацію, під час якої одночасно були пересаджені серце-нирки.

Проведення таких операцій в Україні допомогли пацієнтам не шукати величезних коштів на лікування закордоном, і не платити за них із бюджету. В Україні вони проводилися за державний кошт, але це обходиться у значно менші суми. Так, у 2020 році сума на закордонні трансплантації становила 1, 089 млрд грн. А якби така медична допомога була надана цим пацієнтам в Україні, то витрати склали б лише 389 млн.грн.

Вже цього року розпочинаються роботи зі стандартизації медичних закладів і лабораторій, щоб вже проводити пересадки підшлункової залози, кишківника, шкіри від померлого донора. Останнє можливе за умови створення і розвитку банків тканин і надзвичайно важливе для розвитку вітчизняної медицини опіків.