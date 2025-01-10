2025 рік стане переможним: Влад Росс шокував передбаченням щодо України

Відомий астролог передбачив, коли закінчиться війна та хто стане "темною конячкою", яка переможе на виборах.

Відомі українські астрологи та тарологи зробили прогноз на 2025 рік Зеленої Дерев’яної Змії, назвавши його переможним. Хто має найбільші шанси на президентських виборах в Україні та чи відбудуться вони 2025 року, чи переможе Україна Росію цьогоріч та коли помре Путін? Усі деталі гучних передбачень – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Україна переможе, а Путін помре

Відомий астролог Влад Росс вразив своїм прогнозом на 2025 рік. Він зазначив, що рік Зеленої Дерев’яної Змії стане переможним для України і є надзвичайно велика ймовірність того, що Путін не доживе до кінця цього року.

Ба більше, астролог вважає, що третя річниця повномасштабного вторгнення росіян на територію України – 24 лютого 2025 року – може стати початком припинення вогню та завершення війни.

Найнебезпечніший період для Путіна, за словами тарологині Анни Атаманової, буде саме восени 2025 року. Водночас про те, що на Україну чекає перемога, говорить і нумерологічний прогноз на 2025 рік.

Астролог Влад Росс підкреслив, що рік Зеленої Дерев’яної Змії розпочнеться 29 січня 2025 року і триватиме до 16 лютого 2026 року. А отже, віщування відомої провидиці Ванги щодо можливої перемоги України саме 2025 року, за словами, Росса може бути не точним.

Вибори в Україні

Тарологиня Анна Атаманова наголосила, що президент України Володимир Зеленський перебуватиме у піднесеному стані 2025 року, оскільки до України буде надходити чимало військової та економічної допомоги.

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Зробила свій прогноз тарологиня і щодо можливих виборів в Україні 2025 року. За словами Анни, одна з умов росіян – змінити владу в Україні. Попри те, що для Зеленського березень і квітень стануть тривожними місяцями, Атаманова не побачила президентських виборів 2025-го.

"На жаль, у нашого президента також дуже багато зрадників і дуже багато людей, які готові зайняти його місце. Я бачу, що один чоловік середнього віку планує, жінка також… Найбільше мені показує, що, можливо, Володимир Зеленський ще залишиться [на другий термін – ред.]", розповіла тарологиня.

Своєю чергою, чи будуть вибори в Україні у 2025 році астрологиня Альбіна Пономаренко відповідає, що є хороші періоди навесні та восени, але не можна сказати, що зірки однозначно вказують на вибори.

"Тут більше не про вибори. Тут саме про військові дії, про підтримку, про таємні та дипломатичні місії", – зауважила Пономаренко.

Влад Росс зробив також передбачення щодо подій в українському політикумі цього року. За його словами вибори в Україні таки можуть відбутися. Ба більше, астролог навіть назвав кандидатів, які мають найбільші шанси на перемогу. Не обійдеться і без темної конячки, яка вразить всіх і цілком можливо, переможе.

За словами астролога, восени найкращі шанси має колишній головком ЗСУ, а зараз посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

"Це "кандидат №1", якщо вибори відбудуться восени. Також є непогані шанси у Буданова [очільник ГУР – ред.]. Тобто його рейтинг також зросте. Ну і головна сенсація – після перемоги Усика над Ф'юрі він також може піти у президенти. Це, ймовірно, буде та "темна конячка", яка може всіх обійти та виграти ці вибори", – припустив Влад Росс.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками та передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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