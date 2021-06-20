День Святого Духа: історія свята, традиції, чому бажано не чіпати землю та купатися

День Святого Духа настає на 51 день після Великодня.

21 червня 2021 року православний світ святкує День Святого Духа, або Духів день.

Це свято завжди випадає на понеділок, тому його ще називають Понеділок Святого Духа, який настає на 51 день після Великодня.

Що таке Духів день

Він входить до складу Зелених святок (Зеленого тижня), завершує святкування Трійці.

Духів день - торжество Святого Духа, що зійшов на учнів Ісуса Христа. Після чого апостоли отримали дар проповіді, пророцтва і зцілення та пішли проповідувати Євангеліє по всьому світу. Від того дня почалося становлення християнської церкви.

Хто такий Святий Дух

Святий Дух - третя іпостась Святої Трійці, рівна та єдиносущна Богу-Отцю та Богу-Сину. Поклоняючись Духу Святому, віряни автоматично вклоняються Отцю та Сину, тому що Дух, Отець та Син - неподільні і перебувають у взаємній злагоді та любові.

Святий Дух - джерело життя, віри та духовної мудрості. Він має все, що мають Отець та Син, крім “народження та ненародження”, тому що сходить від єдиного Отця.

Через Святого Духа віруюча людина отримує мудрість, духовне збагачення, доброту та милосердя, лагідність і стриманість.

А головне, Святий Дух наповнює людину вірою - щирою та всеосяжною.

Святий Дух живе усюди, з’являється там, де схоче.

Хула (кривда) на Святого Духа - найтяжчий з гріхів.

Історія свята

Цього дня православна церква згадує подію, коли на учнів Христа зійшов Святий Дух у вигляді вогненних язиків, після чого вони почали говорити мовами, яких не знали до того. Отримали дари зцілення, проповіді, пророцтв.

Відтоді кожен з апостолів до самої своєї смерті отримав чітке розуміння - що він має робити, говорив тільки про Господа і проповідував Євангеліє, не боячись смерті. Саме тому це сходження Святого Духа вважається початком становлення християнської церкви.

Традиції та вірування на Духів день

Погода на Духів день визначала погоду на наступні 6 тижнів. На Духів день закінчувалися заморозки, починалося справжнє спекотне літо без холоду.

У давнину вважалося, що на Духів день Святий Дух спускається на землю, шириться ланами й долинами. Люди цього дня збирали трави, гілочки дерев, приносили до церкви, освячували, а після несли додому і тримали цілий рік, як символ благодаті Божої. На Духів день усе живе наповнюється Святим Духом, має особливу живильну силу та благодать.

У Духів день люди проходять до храму помолитися за померлих близьких та благополуччя живих. Цей день бажано провести дома, у колі рідних та близьких.

Чого не можна робити у день Святого Духа

Як і на всі великі церковні свята, працювати у День Святого Духа не бажано. Не можна сваритися, принижувати інших та гніватися.

Особлива заборона - працювати на землі. Пращури тому і говорили: “На Духів день не можна торкатися землі”. Цей день вважали іменинами землі, день її відпочинку і наповнення силою Божою. Якщо орати цього дня, врожаю не буде.

Вважалося, що земля у Духів день відкриває гідним людям свої скарби й таємниці. Тому люди зранку щиро молилися Святому Духу і йшли у поля, ліси, щоб “послухати” землю.

Не бажано було купатися, бо Духів день припадає на язичницький початок русального тижня. Навіть вже після становлення християнства, на Русі у Духів день намагалися не виходити далеко від дому - щоб не спровокувати нечисту силу.

На Духів день не підмітали, щоб не винести щастя і благополуччя з хати. А ще цього дня навіть не бігали - аби не втекти від власної долі.

На Духів день не бажано відвідувати кладовища. Замість того краще піти в храм, поставити свічки та помолитися за померлих близьких.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання