21 рік тому вбили Георгія Ґонгадзе: в Україні вшановують пам'ять журналіста

21 рік тому вбили Георгія Ґонгадзе: в Україні вшановують пам'ять журналіста

Акція пам'яті вбитого Георгія Ґонґадзе відбудеться сьогодні в столиці.

Сьогодні, 16 вересня, в Україні вшановують пам'ять журналіста Георгія Ґонґадзе. Саме цього дня 2000 року засновник видання "Українська правда" зник у Києві. У листопаді того ж року його тіло без голови знайшли в лісі, на Київщині. Що це був саме він, мати не вірила до останнього. Замовники вбивства журналіста досі не встановлені.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Щороку 16 вересня журналісти вшановують пам'ять Георгія Ґонґадзе та вимагають від правоохоронців назвати імена замовників. Зберуться вони й сьогодні, 16 вересня 2021 року. Акція запланована на 11:00 в Іллінському сквері Києва.

Як відомо, поховали вбитого журналіста лише в березні 2016 року в Києві. Винними в убивстві журналіста визнали чотирьох колишніх співробітників Міністерства внутрішніх справ. Серед них, зокрема, екскерівник зовнішнього спостереження МВС Олексій Пукач, його засудили довічно.

Трьох інших відправили за ґрати на термін від 12 до 13 років. А от замовники не покарані й досі.

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