22-річний француз загинув у війні за Україну – його останні слова сколихнули планету

Француз Андреас Галоцці – йому було усього 22 роки. Він міг, як і інші, заплющити очі на вбивства українців й жити власним життям. Натомість він приїхав до України і став на захист свободи. Андреас Галоцці загинув 16 лютого 2023 року, але встиг написати прощальну записку для мами. Читати її без сліз просто неможливо.

Що відомо про бійця, як його останні слова розчулили увесь світ, і хто ще з’їхався з різних куточків світу, аби стати на захист України – в ексклюзиві TSN.UA розповіла Вікторія Гнатюк.

Андреас Галоцці – француз, який боровся за свободу українців та Європи. У зону бойових дій Андреас кинувся ще у перші дні повномасштабного вторгнення. В Інтернаціональному легіоні хлопець отримав позивний "Френчі", побратими відзначали, що він був рішучим і з задоволенням виконував свій обов’язок. У свої 22 він розумів, що може померти, але все одно приїхав. У телефонних розмовах із мамою Едіт він повторював: "Мамо, мені добре там, де я зараз; я знаю, для чого я приїхав; я розумію, на що я йду. Мамо, тут 14–18 роки Першої світової війни в XXI сторіччі".

Що відомо про 22-річного Андреаса

Андреас Галоцці родом із Бургундії та завжди мріяв бути військовим, так розповідають про нього його друзі й зазначають, вже 2020 року він долучився до французького 17-го інженерно-парашутного полку, а коли в Україні почалося повномасштабне вторгнення РФ, він вступив до Інтернаціонального легіону ЗСУ.

Сам Андреас виріс на історіях про двоюрідного діда, який загинув у Першій світовій війні, з покоління у покоління цієї родини передавалися і останні слова діда, помираючи він сказав: "Все добре". Минуло понад 100 років, але такими, на жаль, стали й останні слова 22-річного Андреаса.

Французький доброволець загинув у боях під Сватовим на Луганщині 16 лютого 2023 року. Місто розташоване за 160 км від Луганська.

Напередодні роковин героїчної загибелі Андреаса його товариш Олівер Жуе оприлюднив останні слова захисника у Facebook, а український переклад тексту зробила Єлизавета Юхнова.

Схоже, що хлопець відчував свою загибель, адже в особистих речах Андреаса, які віддали рідним бійці Інтернаціонального легіону, мама знайшла записку зі вказівкою для родини, де шукати його останні слова в телефоні.

Текст записки:

"Війна – це прокляття людства, тому, що війна ніколи не вмирає. Завжди будуть справедливі причини, за які варто битися та вмирати за необхідності, боротися проти божевільних, які хочуть зруйнувати все, що їх оточує заради власного его…нічого іншого, крім дрібниць".

"Врятувати мене могло лише диво" – останні слова захисника

До цієї записки захисник України додав ще одну з поміткою "останні слова", вказавши, що подальший текст був натхненням від листів французьких солдатів Першої світової війни. Друг іноземця зазначив, що він добровільно обрав текст, можливо тому, що той зачіпав його найбільше, тож боєць адаптував фрази, додаючи власні слова. Те, що він написав далі, читати без сліз – неможливо.

"Моя найдорожча мама, люба родина, мої вірні друзі. Для мене війна скінчилася, але я ні про що не жалкую, я бачив достатньо героїзму і страхіть. Я молюся, щоб ваша доля була більш милостива. Наше життя – коротке. Я вдячний небу за всі радості, за все щастя, і випробування, які приготувала мені доля. Моє життя було чудове і майже наповнене. Ці декілька фраз будуть моїми останніми. Я прожив свої останні години, переглядаючи усі фото з вами, мої дорогоцінні спогади.

Лише диво могло б мене врятувати. Я знав, що ця місія могла бути занадто небезпечною, однак я чоловік впертий, не хотів залишати своїх друзів їхати самим у центр цього пекла. Війна робить людей божевільними. Я виконав свій обов’язок, відстояв честь Франції, України і Європи. Я не відчуваю жодних докорів сумління щодо від’їзду в Україну, я знайшов сенс свого життя та своїх переконань. Єдине, про що жалкую, можливо, це те, що не мав часу покохати когось усім своїм серцем. Сподіваюся, ви знайдете сили мене пробачити і Господь хотів би, можливо, з’єднати нас на небі або в іншому місці, роз’єднавши нас на цій землі. Не забувайте ніколи солдатів, які загинули за праве діло. Я ніколи вас не забуду, я люблю вас".

Щемливий пост матері на день народження Андреаса

Свої останні слова воїн написав 1 лютого 2023, а загинув у бою проти росіян біля Сватового 16 лютого 2023 року. А 21 серпня 2023 року Андреасу мало б виповнитися 23. У день народження сина матір хлопця у соцмережах написала щемливий пост, де зазначила, що вона щаслива, що він прожив своє життя так, як сам захотів.

"Синочок, дорогий Андреасе... Тобі ніколи не буде 23 або 24 або 25 або старше. Ти залишишся вічно, вічно поруч зі мною, всередині мене, живеш так, як одного ранку наприкінці 1999 року, я знаю, що ти був там. Який класний життєвий досвід синок, яка пригода, ти поряд 22 роки ох як швидко минуло звичайно... Ти не проживеш моєї скорботи, не побачиш, як я старію, не оплакуватимеш мою смерть. Знаю, що я не сумуватиму, коли помру, я не залишу тебе, я приєднаюся до тебе. Я щаслива, що ти прожив своє життя так, як хотів. Я знаю, що ти зрозумів себе там, внизу, ти був зразковою людиною і бився проти диктатури. 21 серпня о 21:05 тобі було б 23 роки".

Друг Андреаса зазначив, що мати хлопця на роковини смерті сина повернулася до України.

"Завтра буде рівно рік, як Андреас загинув у бою проти росіян. Завтра його мама Едіт буде на Майдані у Києві, а в цей же час Ремі та інші будуть на кладовищі, де спочиває Андреас у Франції".

Іноземці, які стали на захист України

За офіційними даними, в Іноземному легіоні служать громадяни 55 країн світу. Найбільшу солідарність Україні проявляють британці, американці, поляки й канадці.

Дам'єн Магру, речник Інтернаціонального легіону оборони України, зазначив, що в легіоні служать також громадяни Бразилії, Південної Кореї й Австралії.

Варто зазначити, що в складі легіону є й публічні особистості, які розказують своїм землякам правду про жахи цієї війни та чому союзні країни повинні продовжувати підтримку України.

Серед відомих громадян США, які стали членами легіону, – онук колишнього президента Джона Кеннеді. 28-річний Конор Кеннеді був зворушений подіями в Україні тому записався до іноземного легіону. Хлопець розуміє, що війна в Європі визначить долю демократії в цьому столітті, саме тому певний час провів на передовій.

Малкольм Ненс, американський письменник та медіаексперт, від березня 2022 року воював в Україні. Ненс хоче надихнути "афроамериканців і молодих американців, які служили в армії" та показати, що в Україні відбувається боротьба за демократію.

На початку березня до інтернаціонального легіону приєднався й Алеко Елісашвілі, грузинський політик і журналіст, та Мамука Мамулашвілі. До слова, саме він заснував Грузинський національний легіон ЗСУ, який продовжує боронити Україну.

Пліч-о-пліч з чоловіками Україну захищають й сміливі жінки. Зокрема 35-річна Сандра Андерсен Ейра з Норвегії, яка раніше працювала в парламенті, а під час російського вторгнення в Україну у 2022 році пішла доброволицею до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, приєднавшись до змішаного британсько-американського загону рейнджерів як бойова медикиня. Разом зі своїм підрозділом брала участь у битві за Мощун, потім — недовго в битві за Бахмут. Вона переконана, що ця війна впливає не тільки на Україну.

Також до нашого війська приєдналася Таліта До Валле – це бразильська модель, яка згодом обрала шлях воїна. Раніше вона воювала в Іраку, але загинула на полі бою в Україні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 22-річний француз загинув за Україну і змусив плакати весь світ! Що він написав у прощальному листі?

Нагадаємо, Кулеба зробив гучну заяву про здатність України виграти війну.

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