23 кулі «за дружину»: що відомо про військового, який розстріляв відомого лікаря у Києві

За версією слідства, стрілець дуже довго готувався, щоб розстріляти лікаря-репродуктолога Ігоря Ільїна / © ТСН

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Стали відомі нові подробиці гучного розстрілу в Києві відомого лікаря-репродуктолога 71-річного Ігоря Ільїна, який, як відомо, у далекому 2011 році робив штучне запліднення найстаршій породіллі Україні — на той час 65-річній Валентині Підвербній.

Як з’ясував ТСН.ua, у розстрілі лікаря з двох пістолетів підозрюється уродженець села Кияшки (Полтавська область) Максим О., який від 9 березня 2026 року перебував у СЗЧ та, як повідомляв начальник поліції Києва Дмитро Шумейко, за версією слідства, підозрюваний хотів помститися лікарю за нібито неправильне лікування дружини, яка померла.

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«До цього злочину підозрюваний ретельно готувався. Щонайменше від зими 2026 року він збирав інформацію про лікаря, членів його родини, про місця роботи та проживання, про їхній автотранспорт. Тому ми встановили охорону потерпілому у лікарні та членам його родини. Підозрюваний підготував для себе шлях відходу, спосіб перейти на нелегальне становище, продумав, як позбутись зброї», — повідомляв Дмитро Шумейко.

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Як розповіли в коментарі для ТСН.ua джерела у владних структурах, за попередньою інформацією, дружина Максима О. померла згодом, начебто після лікування у клініці Ільїна. Але чи пов’язана її смерть саме з лікуванням — це питання для правоохоронців поки залишається відкритим.

«Наскільки відомо, дружина військовослужбовця була колишньою пацієнткою Ільїна», — уточнили наші джерела.

Затримання підозрюваного у розстрілі лікаря. Фото: Нацполіція.

«Було вилучення певної медичної документації», — повідомили нам джерела.

Своєю чергою, у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, яка здійснює процесуальне керівництво у цій справі, в коментарі для ТСН.ua уточнили, що у СЗЧ цей військовослужбовець перебував від 9 березня 2026 року. Також у відомстві підтвердили інформацію, що цей чоловік є уродженцем села Кияшки Полтавської області.

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Як розповіли в коментарі у відділі інформаційної політики Горішньоплавської міської ради (село Кияшки входить до складу Горішньоплавської міської громади), Максим О. 1986 року народження дійсно проживав у вищезазначеному селі, але це було дуже давно. За словами посадовців, чоловік мешкав переважно у Києві.

«На службу він призивався з Києва у 2025 році», — уточнили нам у Горішньоплавській міській раді.

Як з’ясував ТСН.ua, до СЗЧ та до замаху на репродуктолога Максим О. жодного разу не притягувався до відповідальності. У травні йому виповнилось 40 років, він був зареєстрований як підприємець, який надавав комп’ютерні послуги.

Крім того ТСН.ua з’ясував, що цей чоловік був прихильником інтернет-спільнот, які практикували теорії, вчення про «повну завершенність» у житті, також, як свідчить сторінка Максима О., він цікавився успіхами відомих у світі людей.

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Одночасно зі всім цим виявилась і цікава деталь. ТСН.ua вдалося зв’язатися з декількома людьми, які завжди вітали цього чоловіка у соцмережі з днем народження. Кожний з них нам повідомив, що такого чоловіка «щось не пам’ятають і взагалі не знають».

Лікар вижив після 23 пострілів: що відомо

Джерела ТСН.ua у медичних колах розповіли, що Ігор Ільїн, на якого було скоєно замах вже вийшов з коми, у якій перебував декілька днів.

«Стан Ігоря Ільїна йде на покращення, він вийшов з коми. Відомо, що, наприклад, донька та дружина Ільїна були під охороною у той час, поки не спіймали підозрюваного», — повідомили нам у медичних колах.

Водночас колеги Ігоря Ільїна характеризують лікаря як одного з найбільших професіоналів своєї справи, який все життя допомагав людям. «Я знаю Ігоря ще з часів, коли він почав працювати у Донецьку. Людина, яка постійно на роботі. Разом рятували глибоко недоношених дітей. Професіоналізм лікаря помітили та запросили до Києва. Там він працював у сфері репродуктивної медицини. Хірург від Бога, який допоміг сотням пацієнтів. Що могло статися, щоб вчинити таке звірство… На жаль, в медицині трапляються речі, на які попри всі зусилля, ми, лікарі, не можемо, вплинути. Можливо, щось і сталося, але я впевнена, що лікар весь свій досвід та професіоналізм поклав, щоб допомогти», — розповіла ТСН.ua колишня колега Ігоря Ільїна Броніслава Василенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що у Києві військовослужбовця підозрюють у замаху на директора медцентру. Військовослужбовцю повідомлено про підозру.







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