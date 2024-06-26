23-річний медик дістав тяжке поранення, рятуючи людей після ракетного удару Росії: "Я падаю"

Медик прибув надавати допомогу пораненим після ракетного прильоту по Покровську на Донеччині і потрапив під повторний удар. Уламками йому прошило легені та перебило плече. Попри пекельний біль парамедик Данило керував власним порятунком - на місці йому наклали пов’язки і намагались зупинити кровотечу. Напередодні окупанти вдарили по Покровську двома ракетами "Іскандер- М". П’ятеро людей загинули, більше чотирьох десятків отримали поранення.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Медик Данило постраждав під час повторного ракетного удару російських терористів

"Я падаю, розумію, що у мене ліва рука не рухається та боляче і спині, я так собі думаю, що в мене пробита легеня", - каже він.

Данилові – 23 роки. Він парамедик у загоні поліції. Коли стався перший удар по Покровську вони з колегами примчали на допомогу. Встигли доправити перших поранених до лікарні. Знову повернулись на місце, аж тут другий приліт. Між ударами минуло 15-20 хвилин, каже хлопець.

Медик потрапив під повторний обстріл РФ

Данилові одразу взялись надавати допомогу. Він з усіх сил тримався, та підказував колегам, що робити далі.

"Кажу - в мене пробита легеня ззаду, 100 відсотків, вони знімають бронежилет, я їм надаю команду, що у мене в рюкзаку є евазійна наліпка, вони одягають цю наліпку на спину, піднімають мене та кидають у машину", - каже медик.

З лікарні у Покровську Данила доправили до реанімації Дніпра у тяжкому стані. Загрози життю Данила вже немає, кажуть медики. Попереду кілька тижнів у лікарні та реабілітація. Сам перебуваючи у реанімації, він не перестає думати про інших поранених.

Двома ракетами "Інскандер-М" росіяни врили по приватному сектору Покровська. Вбили п’ятьох людей ще 41 мирного мешканця поранили. Серед постраждалих четверо дітей.

Життю медика нічого не загрожує

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