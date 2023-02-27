23-річний нідерландець облаштував у закинутому монастирі сучасний прихисток для українців, а потім поїхав до Бахмута

Він організував житло для двох сотень біженців, а у власну відпустку їде волонтерити під Бахмут. Нідерландець Кун Зайдвак допомагає українцям від самого початку російського вторгнення. У свої 23 він відповідає за один із найбільших прихистків у Нідерландах і стверджує, що вчиться в українців щодня, йдеться в ТСН.

Оденбош - містечко на дванадцять тисяч людей на півночі Нідерландів відоме завдяки гігантській базиліці. Одразу за знаменитою церквою майорить український прапор. З порожнього монастиря зробили дім для українців - Сантана - гігантське, зведене по колу приміщення, протягом сторіччя було гуртожитком для монахинь. Охочих закритися від світу нідерландок ставало дедалі менше - останні затворниці поїхали звідси у 2016 році. “Протягом 6 років приміщення стояло порожнім, але до цього монахині дуже добре піклувалися про будівлю, так що нам пощастило”, - каже менеджер Сантани Кун.

Він знає тут кожний закуток і кожного мешканця. “Коли почалася війна, я вчився, але я покинув навчання і пішов сюди допомагати українцям. Це було як відчуття зсередини - Кун, іди туди, це буде крутий досвід і ти будеш цінним”, - переконує юнак.

Тут знайшли прихисток 130 українців і ще на 5 десятків чекають незабаром. У коридорах та кімнатах триває ремонт. “Тут ліворуч у нас буде маленька спальня для одного-двох людей. Це не дуже багато, але вона зручна для українців”, - показує Кун приміщення, яке готують для біженців.

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Гігантське вікно на парк, власний душ із туалетом - таких спален у Сантані буде сімдесят п’ять. Мерія вже закупила нові ліжка з матрасами, українців тут селять і годують безкоштовно. “У нас вже є лист очікування на 40 людей. Але ми можемо прийняти трохи більше, тож ще шукаємо”, - каже Кун.

Крім спален тут є й кімнати відпочинку з малюнками на стінах і зручними кріслами. “Ми подумали, як ми можемо зробити краще для українців - що важливо для нас самих, коли ми приходимо додому. Такі вітальні, де люди можуть посидіти за межами власних кімнат, поспілкуватися один з одним”, - показує менеджер.

З’явиться тут і салон краси. “У нас є кілька дівчат тут, які роблять нігті і усілякі штуки пов’язані з красою - ось буде для них ідеальне місце”, - показує Кун.

Але й на цьому невгамовний нідерландець не зупинився, бо до роботи у прихистку він працював фітнес-тренером, тож створив і імпровізовану спортивну залу, є і кімната для перегляду мультиків - у Сантані 45 дітей. “Я захоплююсь українцями - силою характеру. Тут у нас багато жінок, вони дуже незалежні і це вражає нас, нідерландців. А також їхнє ставлення одне до одної, у нашому суспільстві ми так ставимося до членів власної родини, українці підтримують всіх. І я думаю, що це здатне змінити світ”, - переконаний Кун.

За рік керування прихистком і роботи на вихідних Кун назбирав цілий місяць відпустки і вирішив провести її на Донеччині. Він з прифронтових селищ допомагав вивозити людей. Два роки відслужив у нідерландській армії і впевнений, зможе бути корисним. “Я розумію ризики. Але там залишаються люди, такі ж як я. І чому я маю сидіти тут, у спокійних Нідерландах, коли вони в небезпеці”, - казав перед від’їздом Кун.

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