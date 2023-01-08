24-річний боєць став батьком для вісьмох своїх племінників: їхні батьки підірвались на міні

24-річний боєць «Азову» став опікуном одразу для вісьмох своїх племінників з Житомирщини. Автівка їхніх батьків підірвалася у грудні неподалік білоруського кордону - машину занесло на слизькій дорозі на заміноване узбіччя. 8 дітей, найменшій з яких лише 2 місяці, вмить осиротіли, йдеться в ТСН.

Усі племінники слухняні, не натішиться Володимир, але їх 8, тож вчить самостійності. З вісьмох рідних братів і сестер зараз вдома не вистачає найстаршого - 13-річного Юрка. Йому весною пересадили нирку і поки діти похворіли, його відправили до тітки. Тимчасово у бабусі і найменша 2-місячна сестричка.

Володимир - боєць «Азову», був на сході від квітня. Пішов добровольцем боротися з окупантами, але побратимів довелося залишити, як дізнався про загибель брата і його дружини. “Машину понесло і прямо на цю міну, наїхала машина”, - розповідає боєць.

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32-річна Марія і 38-річний Петро того дня поверталися додому у прикордонне з Білоруссю село. Їхню автівку занесло просто на заміноване узбіччя. Коли родичі запитали, з ким діти хотіли б жити, вони обрали дядька Володю. “Захотіли, щоб я був з ними постійно, щоб я більше не їхав на війну”, - розказує Володя.

З дітьми легко знаходить спільну мову, кажуть родичі. “Я просто дивуюся, як він може з усіма знайти розмову, якщо якісь проблеми він вирішує їх дуже швидко”, - каже невістка.

Тепер боєць готує на всіх, а ще прибирає та порається по господарству. Загибле подружжя теж з багатодітних сімей, тож помічників Володимиру вистачає. “Дівчатка часто приходять до мене ночувати. Ну їх розчесати, таке по-дівчачому поговорити”, - додає невістка.

Хоч тяжко самим, та всіляко намагаються розрадити дітей. “Одна тітка спитала: "Дітки, щоб ви ще хотіли". А вони кажуть: "Хочемо, щоб мама з татом прийшли"”, - переказує дідусь.

Найбільше малі відкриваються саме дядькові. “Як наступає вечір, то хтось один, або не один, замкнеться в собі і це треба підходить, втішати”, - каже Володя.

Свої плани Володимиру довелося відкласти. Навіть розмови про весілля поставив на паузу, поки дівчина не познайомиться з дітьми. “Щоб вона хоча б спробувала, що це таке, чи вона зможе це все потягнути”, - каже опікун.

У Володимира і дітей з’явилася спільне завдання - закінчити ремонт другого поверху у будинку, щоби в кожного з дітей була своя кімната.

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