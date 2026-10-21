Микола «Аман» Емануілов / © ТСН

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На Оріхівському напрямку працюють наші евакуаційні команди. До тилу вивозять не лише поранених, а й загиблих хлопців. А ще — підбиту техніку, яку потрібно ремонтувати. Однією з таких груп командує «Аман» із 65-ї окремої механізованої бригади. Українець, який колись виконував миротворчі місії, жив у Португалії, а тепер забирає з передової загиблих воїнів, щоб рідні могли гідно попрощатися з героями.

Докладніше про це — у репортажі кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка з Оріхівсько-Запорізького напрямку.

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«Аман» із помповою рушницею стежить за небом, поки його команда розвантажує припаси і забирає бійців з ротації. Аману вже за 50 років. Він зі своєю евакуаційною командою рятує людей, техніку та вивозить загиблих побратимів.

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Аби вивезти тіла наших бійців, довелося розробляти цілу операцію: враховувати погоду, час доби й активність противника, адже ворог з неба не дає навіть наблизитися до загиблих на позиціях. Бійців таки забрали разом із понівеченою автівкою.

Військовослужбовець 65 ОМБр Микола «Аман» Емануілов: «Ходимо, бродимо — дронів літає дуже багато. Не видно їх — високо, а на оптиці не літають через вітер. Он макет гармати розбитий».

Ситуація довкола Оріхова дуже змінилася. Усі дороги, що ведуть до міста, з повітря під контролем ворожих дронів та авіації — керовані авіабомби по кілька десятків падають на Оріхів та околиці. Те, що раніше можна було витягнути чи евакуювати за кілька годин, нині забирає по кілька днів.

Військовослужбовець 65 ОМБр Микола «Аман» Емануілов: «Цю легше. Можна смикнути КрАЗом».

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Це «Аман» говорить про 152-міліметрову гаубицю. Гармата залишилася на старих позиціях у вкопаному капонірі. Кількаточна гармата піддалася хлопцям не одразу.

«Аманом» Микола Емануілов став на війні. До 2022 року старший сержант проживав 24 роки у Португалії.

З початком повномасштабного вторгнення він виїхав до України і пішов у військо. У ЗСУ він перебуває й досі — тільки тепер разом із сином та дружиною, які теж служать у Збройних Силах.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПРИЇХАВ З ПОРТУГАЛІЇ, а тепер ВИВОЗИТЬ ТІЛА ПОБРАТИМІВ із самого ПЕКЛА

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