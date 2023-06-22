25-метрова вирва і десяток потрощених будинків: мешканці Криворізького району розповіли про нічну ракетну атаку

Тяжкою була ніч для Криворізького району - гучні вибухи та десятки потрощених будинків. Одна з випущених росіянами ракет прилетіла по селу Вільне, на місці влучання залишилася вирва 25 метрів у діаметрі. Багато осель потрощені вибуховою хвилею, але людям пощастило вибратися з-під завалів живими, йдеться в ТСН.

Ні пройти, ні проїхати, ні навіть оминути збоку - вирва шириною 25 метрів та глибиною 10 просто на дорозі, від стіни одного будинку до стіни іншого. Засипати її намагаються одразу кількома екскаваторами та вантажівками, але глини все мало.

Крізь стелю будинку пані Лілії, який навпроти епіцентру вибуху, тепер видніється небо, він опинився на краю прірви. Стеля кімнати під час вибуху посипалася на доньку та трирічну онуку і ледь не поховала їх під собою. На ліжку, де спала малеча, і досі притрушений пилом лежить іграшковий ведмедик. “Воно все впало на ноги доньці, пошкодило трохи ноги їй, внук вискочив, добре, що воно не впало на нього”, - розповідає жінка.

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Зять пані Лілії зараз у війську. Доньку з онуками забрала до себе з іншого міста, думала - в селі безпечніше. Російська ракета прилетіла поряд із будинком у день народження старшого онука. Це диво, що родина вижила.

Пані Світлана - в сусідній хаті. “Коли вибігли вже на вулицю, я в теміні погано бачу, ще окуляри забула, а вже чоловік коментував, тут, каже, вирва здоровенна, в сусідів немає даху, там немає даху, почав перегукуватися з сусідами, хто-де чи всі живі-здорові”, - згадує жінка, як після вибуху з чоловіком бігла на вулицю, бо стеля сипалася на голову.

Вже на світанку, коли розвиднілося, побачили: уламки асфальтобетону з понівеченої дороги влетіли просто посеред кухні, кілька метрів не дістали до спальні, де було подружжя. “Він просто з гори прилетів, оминувши димохід, побив дах, побив стелю і приземлився тут. Ми дякуємо Богу, що приземлився тут, що не приземлився там, де ми спали”, - каже Світлана.

Окрім важкої техніки, на місці прильоту - десятки комунальників із лопатами та відрами, їм допомагають селяни. Всі носять дошки, цеглу, розгрібають землю. “Написали, що потрібна допомога, ми знаємо, що тут відбулося вночі, хочеться допомогти, бо хто, як не ми один одному допоможемо”, - кажуть місцеві.

Збитки ще оцінює спеціальна комісія. “До кінця сьогоднішнього дня буде зроблено певний об’єм робіт, електропостачання і вода будуть відновлені. Щодо допомоги людям залучаються всі волонтерські організації”, - кажуть у місцевій військовій адміністрації.

Принаймні десяток будинків потрощені, 35 людей залишилися без дахів та з побитими стінами.

Нічна атака РФ

Вночі 22 червня була загроза застосування балістичного озброєння, також повідомлялося про пуски ракет з акваторії Азовського моря.

Окрім прильоту ракети у Криворізькому районі на Дніпропетровщині, в Одеській області двічі за ніч лунала повітряна тривога, над регіоном збили три "Shahed". Зафіксоване і влучання дронів.

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