25-річчя ТСН: новинна служба розпочала святкування ювілею зі спеціального випуску в день першого ефіру

1 січня 1997 року, 25 років тому в ефір почала виходити Телевізійна служба новин на телеканалі 1+1. З нагоди свята 1 січня ТСН провела святковий ефір, сповнений теплих спогадів та цікавих фактів у ексклюзивних сюжетах.

Так само як і 25 років тому, випуск вела Алла Мазур, яка пригадує, що з самого початку ТСН мав прогресивний західний стиль щирої розмови з глядачами.

прес-служба каналу "1+1"

"Для мене перше січня цього року - особливе. Рівно 25 років тому я випила ранкову каву, взяла ланч-бокс, і поїхала на 1+1 готувати і вести перший в історії випуск ТСН. Я на той час вже мала досвід роботи репортером і телеведучою. Запрошення відбулось дуже просто - зателефонував Олександр Ткаченко і сказав "Чи не хочеш ти вести новини на 1+1". Я не задумуючись сказала "так", із чого і почалась наша історія. - пригадує Алла Мазур. – Розпочинали ми із мрією, що стануть ці новини улюбленими новинами українців. Великою мірою - так і сталося. Я вітаю всіх своїх колег, які ці 25 років вкладали свій талант і свою любов у це наше спільне дитя: Телевізійну службу новин. І дякую вам, нашим глядачам, що запрошуєте нас до свого дому щодня. Що ділитесь наболілим і сокровенним. Що хвалите і сварите, але ніколи не залишаєтесь байдужими. Ми стараємося: рятувати, захищати, застерігати, будувати, допомагати, перемагати в інформаційній війні з ворогом".

прес-служба каналу "1+1"

Спеціально для святкового випуску відновили заставку, титри та графіку 1997 року, відтворили першу новинну студію ТСН: простий стіл, який стояв перед камерою, роздрукований банер для фону, зелений дротовий телефон та той самий жакет, у якому телеведуча вела перший ефір і зберігає його донині. Цікаво, що глядачі у випуску мали змогу порівняти першу студію ТСН із сучасною та технологічною студією. Глядачам продемонстрували неймовірні технологічні ефекти, які дозволяє робити студія ТСН – доповнена об'ємна реальність, кінетичні та візуальні ефекти, об'ємне зображення на екранах. У одному з сюжетів Алла Мазур провела екскурсію першим апаратно-студійним комплексом у Київському телецентрі, який у народі називають "олівцем" через архітектурну форму.

На яку техніку знімали та як монтували сюжети, як режисери використовували лінійний монтаж для підготовки сюжетів, скільки важила перша камера, коли у ТСН з’явились ПТС - ровесниця ТСН, 25-річна журналістка Олена Гущик запитала журналістів, операторів та режисерів монтажу у спеціальному сюжеті.

прес-служба каналу "1+1"

прес-служба каналу "1+1"

прес-служба каналу "1+1"

За 25 років близько 200 тисяч українців стали героями сюжетів ТСН. В спеціальному репортажі Олександри Мітіної показали перших героїв ТСН 1997 року: столичного вчителя, який розповів, як півроку накопичував кошти на покупку штанів, та Віктора Іщука – прем’єра національної опери України. Як змінилось їхнє життя за чверть століття – також розповіли у матеріалі.

У фіналі випуску у спеціальному сюжеті пригадали колег по ТСН, які створювали новини, і яких уже немає з нами – Олесь Терещенко, Ігор Слісаренко, Олександр Кривенко, Олександр Вештак, Андрій Квятковський, Маша Адамська, Олег Тудан, Ігор Соломатін, Анатолій Кузьменко, Марина Боднар, Олег Задоянчук, Олена Несміян. Показали і як виглядали журналісти, які 25 років тому тільки народились або були зовсім маленькими.

прес-служба каналу "1+1"

прес-служба каналу "1+1"

Нагадаємо, цього року Телевізійна служба новин святкує 25 років. Один з перших сучасних новинних проєктів України покликаний професійно, об’єктивно та неупереджено інформувати глядачів про усі актуальні події у країні та світі. ТСН є однією з найбільш популярних та авторитетних новинних служб України з вражаючою історією, а ведучі Алла Мазур, Наталя Мосейчук, Лідія Таран, Марічка Падалко, Соломія Вітвіцька, Святослав Гринчук, Наталія Островська здобули велику довіру і любов телеглядачів і є частими гостями на екранах в домівках українців по всьому світу.

прес-служба каналу "1+1"