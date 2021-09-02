25 років українській гривні: що відомо про ювілярку

25 років українській гривні: що відомо про ювілярку

З назвою валюти для України практично не сперечалися, кажуть в музеї грошей.

Сьогодні рівно 25 років, як українці мають власну валюту. 2 вересня 1996-го року ми почали обмінювати свої мільйони купонів на новенькі банкноти з незвичайною тоді назвою "гривня". На Контрактовій площі столиці навіть відкрили музей гривні.

Про те, що відомо про її історію - 2 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Виявляється, що гривні, як валюті - не 25, а цілих тисячу років. От як впровадив її ще Володимир Великий - так нею і користувалися аж до Радянського союзу. У Польсько-литовський час, час Хмельницького і в часи Визвольних змагань існувала – "лічильна гривня". І складалася вона із 10 монет.

Тому, з назвою валюти, для України практично не сперечалися, кажуть в музеї грошей.

Підготовка почалася ще до проголошення незалежності України, у квітні 1991 року було оголошено конкурс.

За словами керівника відділу музею грошей НБУ, дали завдання виконати ескіз банкноти номіналом 5 гривень, із зображенням Богдана Хмельницького.

Це перша історична постать, яку затвердили для купюр, і щодо якої не сперечалися. Як скажімо про Мазепу чи Грушевського - про їхній внесок в історію української державності ще сперечалися. Втім, ескізи затвердили. І розпочався друк.

Задовго до офіційного впровадження гривні - наші, майбутні міцні банкноти вже народжувалися у Канаді.

Від 1-ої до 20 гривень. А банкноти номіналом 50, 100 і 200 друкувалися в Англії і це вже друге покоління, яке продовжило вже свій друк на банкнотній фабриці Національного банку України, починаючи з номіналу одна гривня.

2 вересня 1996 року завершується ера купонів. І починається реальне життя гривні в гаманцях українців.

Відтоді гривня постійно змінювалася. Додалося три нових номінали: 200, 500 і тисяча гривень. В наших гаманцях нині найбільше купюр третього та четвертого покоління. І, доречі, портрети видатних українців, відтепер знову, як в перших - зі сторони повернулися у центр. З обігу поступово вилучають одно-, дво-гривневі купюри та старі одно-гривневі монети. На заміну - тепер сучасніші - відповідної вартості.

Новини України: 25-ий день народження – як дорослішала гривня

За років гривня вже встигла змінити дизайн майже усіх купюр – від "Володимира" до "Сковороди".

А заразом зображення і наших князів - зазвичай вони стають бородатішими і ще з довшими вусами. Найновіший тисячний Вернадський теж може похвалитися аж 22-ма ступенями захисту.

А ще – українська гривня - одна з найкрасивіших купюр у світі. І це не раз визнавали на офіційних і неофіційних банкнотних дефіле. Ну, приміром, якщо порівнювати із зелено-чорним доларом - наші видатні постаті вбрані у найяскравіші кольори.

А художники по всій Україні - ними надихаються. І найрізноманітнішими техніками - розфарбовують нашу гривню - у справжні шедеври.

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