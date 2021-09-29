250 гектарів, мільйон могил і крематорій: під Борисполем спалахнув скандал через будівництво мега-кладовища

Межуватиме кладовище одразу з 6 селами. Але жодного з їхніх очільників про це не повідомили.
Під Борисполем колишній депутат Київської міської ради, попри заборону комерційних цвинтарів законом, взявся будувати нове мега-кладовище. Обурює місцевих навіть не це - землю під кладовище, так би мовити "інвестор", - узявся розмічати з порушенням усіх можливих норм - упритул до обійсть одразу шести сіл. Майже тиждень люди влаштовували протести.
Про це 29 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
На околиці села Петропавлівське, неподалік Борисполя, просто в полі - протестували жителі одразу кількох ОТГ.
Розповідають, що цю землю, де нині кукурудза, купив інвестор. Замість сіяти – планує будувати. І не абищо: кладовище і крематорій. Планом об’єкта, з якого люди зробили плакати - поділився сам забудовник. Уже є назва – "Стреліція". Також є і 3D-модель.
Лініями позначені зони для поховань. Їх тут – заплановано понад мільйон. Загальна площа - 250 гектарів.
Межуватиме кладовище одразу з 6 селами. Але жодного з їх очільників про це не повідомили. І – жодної дозвільної інстанції, ні екологічних замірів, ні ґрунтових вод, ані обсягів трупного отрути, яка піде в землю – ніхто, кажуть, не рахував.
Староста села Любов Федорівна зазначає, що мають діюче сільське кладовище, місць на ньому достатньо і є куди його розширювати.
В Асоціації "Похоронної справи" припускають, що мега-кладовище з крематорієм планують для обслуговування сусіднього Києва, у якому під 5 мільйонів людей, а землі для поховань - уже не вистачає.
"Земель на території Києва практично вже немає, маємо лише два відкритих кладовища. В Києві 70% поховань відбувається шляхом кремації", - зазначає президентка Асоціації "Похоронної справи" Марина Лазуренко.
Але земля на полі - приватна, як і сам забудовник. Водночас комерційні кладовища в Україні під забороною. Опікуватися ними можуть лише комунальні підприємства. Пояснити все забудовник на акцію не прийшов.
Журналістам вже наступного дня показує папери як і в людей, але одразу виправляє: на своїй землі зводить не цвинтар, а ТОВ "Меморіальний парк "Стреліція".
"Це як стартап, як пілотний проєкт, називайте як завгодно, який немає аналогів в Україні", - твердить чоловік.
Юрій Дідовець купив близько 30 гектарів землі, але проєкт, каже, намалював із перспективою - удев'ятеро більший. Твердить, що це закон дозволяє, тут порушень немає ніяких. І додає: дозвіл на розробку документа видали в районній раді.
ТСН з’ясувала: в травні минулого року райрада Борисполя створила поховальне комунальне підприємство "Стреліція". Його - очолила дружина Юрія Дідовця – Анна Рудник. Уже згодом,– з’являється ще одна "Стреліція" - приватна. Її очолює брат Юрія Дідовця – Артем. А заплановані комунальні 10 гектарів землі – там виростають у 250. Люди обурені. Це схоже на сімейну справу, під протекцією держави.
Під стінами Бориспільської райради збирається нова акція. На позачергове засідання хтось приніс вінок. Вимагають заборонити мега-кладовище.
У райраді ж виправдовуються - дозвіл видавали не вони, а попередники і не знають, хто може пояснити, як із комунального підприємства "Стреліція" виникло ТОВ "Стреліція".
Затим, майже всі голосують за ліквідацію комунального підприємства. І запевняють, уже звернулися до прокуратури, щоби там дали раду.
Обнадієні мітингарі розходяться. А от забудовник, уже планує що робитиме далі. Це за фахом Юрій правник, а в душі, як каже сам - архітектор.
"Ніхто переходити в гостру фазу конфлікту не збирається. Парк сучасного мистецтва зробимо, в мене давно була така мрія. В Нью-Йорку останній раз був, дуже гарно виглядає", - резюмує він.
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