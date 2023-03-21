250 тисяч на бізнес задурно: Буковина – серед лідерів за кількістю наданих мікрогрантів за урядовою програміою

Починали бізнес "з нуля", закупали нове обладнання та, попри війну, розширювали виробництво. Буковина – серед лідерів за кількістю наданих мікрогрантів за урядовою програмою "Є-робота". Понад сотня підприємців отримали грошову допомогу від держави на підтримку свого бізнесу, йдеться в ТСН.

На меблевому підприємстві робота кипить, хоча ще навесні минулого року тут було порожньо. Виробництво запускали «з нуля», у маленькому гаражі меблі робили на двох станках. “Ми розробили одну табуретку, я скинув друзям, з якими співпрацював на попередній роботі, вони сказали «Так, нам підходить». Вони замовили 300 штук”, - каже власник підприємства Назарій Ориняк.

Виникла потреба у просторому приміщенні та інструментах, бо ж головну роботу меблярі виконували вручну. “У нас були дві тумби, ми їх ставили, листи і ручною циркуляркою все розпилювали. До обіду розпилювали 5 листів максимум”, - додає підприємець.

Тож він вирішив скористатись урядовою програмою підтримки бізнесу «Є-робота». За її умовами на розвиток бізнесу можна отримати до двохсот п'ятдесяти тисяч гривень. Двічі чоловіку відмовляли, утім, він знову подавав документи. За третім разом все вийшло. “250 тисяч ми отримали, одразу двох працівників ми оформили, після того як придбали обладнання”, - додає Назарій.

Після отримання грошей вдалось закупити нові інструменти, фурнітуру, тканини і верстат. На роботу, яка раніше займала півдня – тепер йде 20 хвилин. “Процес набагато полегшився, інструментальна база збільшилась. На ньому дуже багато функцій, часу витрачається набагато менше”, - каже майстер Роман.

Поступово вдалось збільшити обсяги виробництва. Ліжка та меблі звідси вже постачають у чотири регіони, також відкрили невеличкий меблевий магазин.

Збільшити виробництво завдяки урядовій програмі вдалось і у сусідній пекарні. Хліб, пиріжки та караваї тут печуть вже 14 років, обладнання давно застаріло, а на нове не вистачало грошей. Після отримання 250 тисяч гривень на підприємство купили новий тістомісильний апарат. Цей комбайн вимішує тісто утричі швидше, ніж було раніше, а отже з’явився час і на новий асортимент. “Булочки розширили, декілька видів з того часу, як купили цей апарат. Економія часу і швидше виходить робота йде. З кожного замісу ми по 10 хвилин виграємо”, - каже власник пекарні.

Лише на Буковині торік мікрогранти через програму Є-робота отримали 130 підприємців. Від магазинів та кав’ярень - до СТО та переробних підприємств. “Його повертати не потрібно. Повернення відбувається виключно у формі сплати податків. Є плюс і для самого бізнесу, оскільки він наймає додатково людей, він отримує кошти для свого користування, ну і звичайно, це плюс величезний для області”, - зазначають у Чернівецькій ОВА.

Читайте також:

Бійці на Херсонщині прицільно знищують ворогів з дронів, але і самі потерпають від російських безпілотників

Експерти можуть до міліметра фіксувати злочини росіян всього за лічені години замість днів, які витрачали раніше

Службові собаки на фронті страждають від поранень не менше за людей: ветеринари проводять операції просто в окопах