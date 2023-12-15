26 людей на Закарпатті підірвав "вічний опозиціонер": що відомо про зловмисника

У місцевій владі сказали, що останнім часом чоловік "став неадекватом".

Стали відомі нові подробиці про підрив 26 людей гранатами у приміщенні Керецьківської сільської ради Закарпатської області.

За даними джерел ТСН.ua, гранати підірвав 54-річний депутат сільської ради Сергій Б.

"Це вічний опозиціонер по відношенню до сільської влади, останнім часом він став неадекватом", – розповів у коментарі для ТСН.ua представник місцевої влади.

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Своєю чергою, голова Хустської районної військової адміністрації Віктор Сабадош нам повідомив, що на трагічній сесії розглядались питання бюджету на 2024 рік та підбивались підсумки 2023 року.

Нагадаємо, 15 грудня під час засідання Керецьківської сільської ради один з депутатів підірвав у будівлі гранати. За даними поліції, постраждали 26 людей, шестеро з яких перебувають у важкому стані.

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