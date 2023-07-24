261 рік працювати і не їсти заради такого "багатства": нові подробиці затримання ексвійськкома Одещини Борисова

Гучне затримання скандального колишнього військкома Одещини Євгена Борисова стало можливим завдяки тому, що його переміщення відстежували.

Джерела ТСН.ua у ДБР не виключають, що Борисов міг вважати, мовляв, у Києві йому легше буде переховуватися. Затримали колишнього керівника Одеського обласного ТЦК на столичній вулиці Саксаганського, неподалік будівлі ДБР. Чи мав він намір іти до ДБР, чи перебував там за збігом обставин – з’ясує слідство, але за декілька днів до затримання правоохоронці припускали, що у Борисова може з’явитися намір зникнути.

Поки запитань більше, ніж відповідей

Наразі у правоохоронців є безліч запитань до Борисова щодо нерухомості за кордоном, якою начебто володіє його родина. У звітах НАЗК, яке посилається на одне із журналістських розслідувань, зазначено, що вартість цієї нерухомості становить 3,7 млн євро.

"Нагадаємо, Борисов став відомим після журналістського розслідування про те, що його мати минулого року стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю 3,7 млн євро. НАЗК встановило, що придбати цю коштовну нерухомість (154 млн грн за курсом НБУ на час придбання) за рахунок своїх власних коштів вона не могла, оскільки її сумарний дохід за останні 20 років склав трохи більше 4 млн грн", – повідомляло днями НАЗК.

Крім того, за офіційними даними НАЗК, матеріали, які лягли в основу підозри (Борисову – Ред.), НАЗК передало до ДБР 19 липня 2023 року.

"Йдеться про факти незаконного збагачення посадовця на понад 188 млн грн", – уточнили в НАЗК.

Заробити стільки військком може за майже три сторіччя

За даними трьох джерел у Міністерстві оборони та джерела серед правоохоронців, офіційна зарплата полковника Євгена Борисова як керівника Одеського обласного ТЦК могла становити близько 60 тис. грн на місяць.

"Точніше, від 50 тис. грн до 80 тис. грн. Є "сітка", яка враховує звання, вислугу років, умови служби", – розповів ТСН.ua один із посадовців.

Іншими словами, якщо б Євген Борисов з офіційної зарплати вирішив накопичити 188 млн грн, про які зараз кажуть у НАЗК, то йому, Борисову, був би потрібен для цього термін близько 260 років за умови, що він не буде їсти, пити та одягатися. Тобто якщо зарплата Борисова становить близько 60 тис. грн на місяць, то річна зарплата становить близько 720 тис. грн. Якщо розділити 188 млн грн на 720 тис. грн, то виходить, що для накопичення цієї сумми потрібен 261 рік. Чи дійсно Борисов незаконно збагачувався, чи такі шалені кошти для придбання нерухомості заробила його родина – з’ясує слідство, а суд винесе рішення.

Секретоносій по-одеськи

Як з’ясувалося, згідно з даними офіційного ресурсу "Судова влада України", декілька років тому у правоохоронців уже виникали претензії до службової діяльності Борисова Євгена Михайловича.

Скриншот зі сторінки сайту "Судова влада України"

В Єдиному держреєстрі судових рішень є постанова чотирирічної давнини, де фігурує ім’я керівника військкомату Малиновського району Одеси. Як відомо, нині затриманий Євген Борисов свого часу очолював саме цей військкомат, тому є висока вірогідність того, що йдеться саме про цього Борисова Євгена Михайловича.

В постанові суду йдеться про наступне: "Внаслідок порушення вимог режиму секретності в установі створено передумови (загрози) до витоку секретної інформації. Наведені обставини свідчать про ігнорування військовим комісаром Малиновського РВК своїх обов`язків щодо забезпечення охорони державної таємниці та здійснення контролю за охороною державної таємниці в підпорядкованій установі, зокрема, про те, що ОСОБА_1 впродовж січня 2015 року до жовтня 2018 року, в порушення вимог ч. 6 ст. 5, ч. 1 ст. 37 Закону та п. п. З, 35, 749 Порядку - 939, не вжила заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці та не забезпечила контроль за охороною державної таємниці в Малиновському РВК. Крім того, ОСОБА_1 порушила письмове зобов`язання громадянина у зв`язку із допуском до державної таємниці в частині неухильного виконання вимог режиму секретності та додержання інших вимог законодавства про державну таємницю, а також п. 116 Порядку - 939, яким визначено обов`язки громадянина – секретоносія".

Ця адміністратівна справа тоді була закрита судом через термін давності.

Сигнал корупціонерам

На думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, нинішній скандал і затримання Борисова можуть стати певним стримувальним фактором для тих керівників та працівників ТЦК, які захочуть покращити своє фінансове становище за допомогою корупції.

"Історія з Борисовим досить довгограйна, вона потребує якогось вирішення", – каже Коваленко.

На запитання про те, як історія з Борисовим може вплинути на потенційних корупціонерів, Коваленко відповів так: "Вони будуть діяти більш обережно".

Скандал наколо Борисова: що відомо

Наприкінці квітня колишній нардеп Ігор Мосійчук стверджував, що начальник Одеського облвійськкомату Євген Борисов нібито мав фінансовий зиск із можливої незаконної діяльності. Це начебто дозволило йому придбати віллу в Іспанії вартістю 3 млн 950 тис. євро для своєї матері-пенсіонерки та офіс для дружини за 2 млн євро. Крім цього, одне з інтернет-видань, 368.media, стверджувало, що Борисов наприкінці минулого року виїздив до Іспанії відпочивати на елітний курорт.

В ОК "Південь" тоді відреагували на скандал і зазначили, що перевірять відповідну інформацію. Також у відомстві наголосили, що військкома усунули від виконання обов'язків, та підкреслили, що будуть беззастережно сприяти розслідуванню всіх оприлюднених даних.

Після цього ДБР порушило провадження щодо фактів зловживань начальником Одеського військкомату під час призову військовозобов’язаних.

"Працівники ДБР порушили кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем начальником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час мобілізаційних заходів. За оперативними даними, за винагороду посадовець давав вказівку підлеглим не призивати тих чи інших осіб. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі", – повідомляла пресслужба ДБР.

Раніше повідомлялося, що в червні президент України Володимир Зеленський доручив терміново звільнити керівника Одеського обласного ТЦК.

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