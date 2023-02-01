28 перших і других страв: для вегетаріанців і веганів на фронті представили спеціальний раціон

Їжа у вакуумних пакетах може зберігатися до двох років і без холодильника.

Сухпайки для військових вегетаріанців незабаром можуть з’явитися в українському війську. Перші тестові зразки вже куштують у військових частинах. Для тих, хто відмовився від тваринної їжі зараз дуже важко харчуватися на фронті, оскільки окремого меню для вегетаріанців не існує, їм доводиться або поступатися власним принципам, або шукати допомоги у волонтерів. Нещодавня петиція від військових-веганів запустила процес вирішення проблеми на державному рівні, йдеться в ТСН.

Вегетаріанці не їдять м’яса, вегани – відмовляються від всіх продуктів тваринного походження, такий бійцям дуже складно харчуватися у військовий час. Такого спеціального меню в українській армії немає. “Є одна проблема. Багато веганів та вегетаріанців, таких як я, стали на захист батьківщини, але в ЗСУ не передбачені веганські пайки…”, - каже військовий Павло Вишебаба.

Він - військовий, музикант і один з найпопулярніших веганів в українському війську. За перший місяць служби чоловік втратив сім кілограмів своєї ваги. Тому через волонтерів почав долати труднощі з сухими пайками, які б відповідали його раціону.

За приблизними підрахунками в Україні 10 відсотків населення - вегетаріанці. Скільки їх зараз в армії невідомо, не виключено, теж десята частина від загалу – припускають волонтери, які підтримують веганів на фронті. “нколи бійцям доводиться поступатися своїми принципами і їсти все ,бо іншого немає, щоб вижити. Інколи вони сильно худнуть через те, що доводиться відмовлятися від чогось. Це буде впливати на фізичний стан. Це не тільки про етику, це й ще про фізичне здоров’я”, - каже волонтерка Тамара.

Головна проблема для волонтерів – доставити веганські продуктові набори на лінію зіткнення. Тому військові запросили допомогу у держави, відповідна петиція швидко набрала 25 тисяч голосів, президент дав вказівку уряду – допомогти. Один з виробників представив тестові зразки. “У нас розроблено 28 перших і других страв, 10 перших та 18 других. Ні в одній із страв немає м’ясної продукції чи масла”, - каже інспектор із якості виробника сухпайків Катерина Береговенко.

Їжа у вакуумних пакетах може зберігатися до двох років і без холодильника. Інгредієнти та набори підібрані по кількості кілокалорій, щоб вегани отримали стільки ж енергії, як і м’ясоїди. Такі сухпайки можуть споживати не тільки вегетаріанці. “Є люди, які постяться, є люди у яких є періодичні порушення травлення, або непертравлення лактози, або вегетаріанці, які зі своїх міркувань вони не їдять м'ясо”, - додає Катерина.

Серед переваг нового сухпайка – повна готовність до вживання. За бажанням можна підігріти просто в окопі чи бліндажі не розводячи вогнища. “Підігрівання здійснюється за допомогою води та двох пакетиків із активною речовиною. Додаємо в пакет воду холодну. Проходить хімічна реакція, пакет закривається”, - показує начальник продовольчого тилу військової частини нацгвардії.

У головного тестувальника нинішньої партії очі розбігаються від кількості пропозицій для вегетаріанців. Поки що без горіхів та сухофруктів, в добовий набір вегетаріанця, крім основних страв, поклали галети, сухарі, чай, каву, мед, джем, цукор, сіль, перець. Добовий вегетаріанський сухпай має бути не дорожчим за звичайний. Нині розробники чекають на відгуки від військових вегетаріанців. Остаточне рішення за Міноборони та Урядом.

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