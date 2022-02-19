"У кого ключ від бомбосховища?": ТСН.Тиждень перевірив, як діятимуть міста в екстрених ситуаціях

"У кого ключ від бомбосховища?": ТСН.Тиждень перевірив, як діятимуть міста в екстрених ситуаціях

Цього тижня чиновники один за одним стали публікувати плани, як діятимуть міські служби і що робити цивільним.

Ситуація з очікуванням повномасштабного вторгнення Росії в Україну цього тижня досягла піку. Але досі цивільному населенню не вистачає інформації, що готує місцева влада для порятунку городян на випадок екстрених ситуацій.

Разом із киянкою Оленою журналісти прямували за стрілками, які мали вивезти мешканців кількох будинків до надійного укриття. Бомбосховище в багатоповерхівці було збудоване ще під час холодної війни. Але що там зараз, коли більшість підвальних приміщень переобладнані під стаматологічні кабінети, перукарні та продуктові магазини. “Природньо виникло питання, а як же я маю туди потрапити, якщо що… Нікого, хто мав би мені на це питання відповісти, я не знайшла», - бідкається Олена.

Загроза військового вторгнення мала б підштовхнути місцеві адміністрації до вирішення цілої низки завдань: як проінформувати населення про напад, якщо немає зв’язку, світла та Інтернету? Чи є резерви води і генератори? Хто має сформувати запас їжі? І як уникнути паніки? “Конкретні заходи виконуються по вказівці Міністерства оборони», - кажуть у Херсоні.

Населенню не вистачає інформації, що готує місцева влада для порятунку городян на випадок екстрених ситуацій

Цього тижня чиновники один за одним стали публікувати плани, як діятимуть міські служби і що робити цивільним. Втім, ТСН.Тиждень перевірив, наскільки чиновницькі плани на папері перекладаються в реальне життя на трьох напрямках - у Києві, Харкові та Херсоні.

«Якщо місто залишиться повністю без енергопостачання – це буде надзвичайна ситуація державного рівня. І ми вимушені будем проводити вже евакуацію мешканців нашого міста», - стверджує керівник департаменту муніципальної безпеки столиці Роман Ткачук.

Як громадяни мають зрозуміти, що в місцевих адміністраціях зробили все можливе, аби уникнути мародерства, грабежів, дефіциту харчів і закоркованих виїздів з міст? І чому у людей так мало знань про дії держави і власні кроки у мить, коли завиють сирени? Ми розкажемо вже цієї неділі о 19.30 тільки в ТСН.Тижні з Аллою Мазур.

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