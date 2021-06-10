3-річного малюка із херсонського вокзалу, якого покинула там "мама", забрали рідні

Жінка, яка залишила малюка на самоті, виявилась його мачухою

Хлопчика, якого кинули напризволяще на херсонському автовокзалі, забрали дідусь із бабусею.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Напередодні працівники вокзалу і пасажири помітили біля перону трирічного хлопчика, він самотньо сидів на лавці. Малюк зміг лише назвати своє ім’я і сказав, що хоче до дідуся. Люди викликали поліцію. Маленького знайду забрали до лікарні. «Всього боїться, заляканий. Видно, що він бліденький такий, видно, що неодноразово його били, тому, що є старі сліди синців, є нові, де запечена кров була. Питаєш: «Ти впав?». Каже, що ні. На питання, хто бив і з ким приїхав, відповідає, що мама", - розповідають працівники вокзалу.

А тим часом поліція передивилася відео з камер спостереження. На ньому видно, що жінка вийшла з рейсового автобуса разом із хлопчиком, а потім залишила його біля перону і пішла. Після того, як інформацію про покинутого хлопчика поширили у соцмережах, до поліції звернулися люди і повідомили телефони його дідуся і бабусі.

Ті були приголомшені новиною, приїхали і одразу забрали онука.

Новини України: покинутого на автовокзалі хлопчика забрали дідусь і бабуся

Жінка, що так вчинила з малюком, виявилась його мачухою. Його рідна мама померла, а батько служить в ООС. Мачуха привезла хлопчика до Херсона з Одеси. Чоловікові сказала, що поїхала до його батьків. Чому не доїхала і не довезла хлопчика до бабусі з дідусем тепер з’ясовують правоохоронці і вже відкрили кримінальне провадження. «Зі слів батька цього хлопчика, він вчора спілкувався зі своєю співмешканкою, вони посварилися, вона йому повідомила, що вона не буде більше доглядати за його сином та везе його віддати батькам, бабусі і дідусю. Приїхавши до Херсона, вона його просто залишила. Хоча бабуся і дідусь самі не з Херсона», - каже речниця ГУНП у Херсонській області Тетяна Скуба.

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