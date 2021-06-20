"30 кроків вперед", 2011: арабська весна, американці вбивають Бін-Ладена, а в Україні саджають Тимошенко

У ТСН.Тиждень триває спецпроєкт "30 кроків вперед". І цього разу розповідь про 2011 рік.

В 2011-му – весь світ – а з ним і Україна – раптом опинилися в новій реальності. Де кожна людина стала – засобом масової інформації. Все це – завдяки соцмережам, які в 11-му вперше набувають такої шаленої популярності, що за їхньою допомогою - починають навіть робити революції. Лише за рік - кількість користувачів Facebook зростає на 400-та відсотків. В Україні - сторінки в соцмережах з'являються навіть у крана-велетня Захарія - і в новорічної ялинки.

Рік, коли починається арабська весна, американці вбивають Бін-Ладена. а в Україні - судять і саджають Юлію Тимошенко.

АРАБСЬКА ВЕСНА

Туніс мав всі шанси стати другим Єгиптом для українських туристів. Тисячі мандрівників уже переймалися раннім бронюванням на пляжі цієї північно-африканської країни. Аж раптом новина про самоспалення нікому невідомого 26-літнього торговця фруктами. Поліція конфіскувала у нього товар та електронні ваги. Хто ж міг знати – що ця містечкова трагедія стане пусковим гачком параду революцій на половині континенту. Їх назвали - арабська весна. Протести у Тунісі спробували потопити у крові. Та коли армія стала на бік народу – президент тікає з країни. Акції непокори арабів стали новим феноменом – бо самоорганізація людей відбувалася через соцмережі. Саме так повстав Єгипет. Масові акції в призводять до відставки президента Мубарака. 11 травня вже колишній президент постане перед судом, звинувачений у навмисному вбивстві мирних демонстрантів. Його засудять до довічного ув”язнення. Далі арабська весна перекинеться в Лівію та Сирію, де перетвориться на криваві громадянські війни.

ФУКУСІМА

11 березня 2011 року Японія переживає найстрашніший землетрус в історії країни - майже 9 балів за шкалою Ріхтера. Лише під завалами гинуть більше 5 тисяч людей. Друга частина драми - велетенське 12-метрове цунамі, яке породжує землетрус. Ця хвиля зруйнує та змиє в море близько сотні тисяч будинків.

Але найбільша трагедія - ще попереду. Після цунамі на атомній станції Фукусіма вимикається електрика. Аварійне охолодження виходить з ладу і реактори один за одним починають загорятися та вибухати. Після 4-х вибухів весь персонал евакуюють, але на станції з власної волі залишаться близько сотні добровольців - солдатів та інженерів. Протягом кількатижневих титанічних зусиль ці герої частково відновлюють роботу апаратури в реакторах. Незважаючи на величезне радіоактивне забруднення, тисячі тон океанських вод та повітря, вдається уникнути повного руйнування реакторів, як це сталося в Чорнобилі. В грудні 2011-го всі аварійні реактори вдається зупинити.

СПРАВА ТИМОШЕНКО

А в Україні тривають розправи над політичними ворогами Януковича. Ряд міністрів та голів відомств уряду Тимошенко тікають з країни, інші опиняються в СІЗО чи під підпискою про невиїзд. 11 квітня 2011 проти Юлії Тимошенко порушують кримінальну справу. Інкрімінують перевищення службових повноважень під час підписання угоди з Путіним про закупівлю газу в 2009-му році. Тоді, після зупинення схем "Росукренерго", Росія припинила будь-які поставки газу в Україну. Очільниця уряду підписала кабальну угоду – з ціною в 450 доларів за тисячу кубометрів газу.

Судочинство відбувається блискавично. 5 серпня в залі суду Тимошенко арештовують, а вже 11 жовтня суддя Родіон Кірєєв зачитує вирок - Тимошенко винна, вона своїми діями фактично подарувала Росії близько 200 мільйонів доларів.

Колишня прем’єрка їде в Харківську колонію на 7 років. Але проти неї порушують все нові і нові кримінальні справи: звинувачуючи в створенні ЄЕСУ та вбивстві Щербаня. Здоров’я залізної леді виявляється не таким вже залізним - в колонії починаються проблеми зі спиною, і вся країна бачить колишню кандидатку в президенти в інвалідному возику. Юлю випустять лише 22 лютого 2014-го, після втечі в Росію Віктора Януковича. Тимошенко за кілька тижнів змінить інвалідний возик на звичні високі підбори.

"СВОБОДА"

Україну продовжують різати політтехнологічним ножем. Партія "Свобода", якою російські телеканали лякають власне населення, восени 2010-го виграє місцеві вибори на Львівщині.

Щоб роз’ятрити "свободівців", у Львові напередодні 9 травня висаджується проросійський десант - з Криму. Вони привозять з собою величезний радянський прапор. Львів вибухає - 9 травня 2011 року відбуваються перші озброєні сутички комуністів - з націоналістами. Зброя поки що - суто травматична. Але телевізійні гаубиці путінських медіа отримали перші набої для гібридної війни і починають демонізацію Західної України.

СМЕРТЬ УСАМИ БІН-ЛАДЕНА

11 травня 2011 в містечку неподалік столиці Пакістану завершилося життя терориста номер 1 - Усами Бін-Ладена. Його власний джихад починається в Афганістані на війні проти СРСР - і з появою організації Аль-Каїда розширюється на весь ісламський світ - від Чечні та Узбекистану до Боснії та африканських країн. Він стає терористом номер 1 задовго до подій 11 вересня 2001 року. Відповідальність за захоплення літаків, що зруйнували вежі-близнюки, Бін-Ладен бере на себе лише в 2004 році. Відтоді про його смерть повідомляють 6 разів. Та сталася лише через 10 років.

Ліквідація Усами була наслідком 4 годинної операції загону морських котиків США. Після опізнання тіла його прахпоховають в Аравійському морі. Аль-Каїда визнає смерть свого вождя та обіцяє довічну помсту.

БРЕЙВІК

22 липня 2011 року у Норвегії 32 річний Андерс Брейвік довів , що одна людина може стати терористичною організацією. В цих спланованих ним терактах він вб’є 77 людей.

Брейвік - радикальний противник мультикультуралізму, глобалізму та ісламу. Готуватись до атаки почав заздалегідь - зареєстрував сільськогосподарське товариство - щоб купувати велику кількість добрив, з яких виготовив потужні бомби. Крім вибухівки, Брейвік зміг купити карабін та пістолет. Бомбу вагою до 900 кілограм він завантажить в мікроавтобус - який підірве в урядовому кварталі Осло.

"30 кроків вперед", 2011: Арабська весна, вбивство бен Ладена та суд над Тимошенко

Цього ж дня Брейвік уже передягшись у поліцейську форму . Добре озброєний . На спеціально підготованому човні перебереться на один з островів, де проходять літні збори молодіжного крила Робітничої партії. Більш годин озброєний терорист безперешкодно розстрілює людей, яким нікуди тікати. Встигає вбити 70 осіб - а потім здається поліції. Андерса Брейвіка засудять до 21 року ув'язнення - з можливістю подовжити вирок. Його батьки зрікаються його, а решта родини досі переховується, користуючись програмою захисту свідків від помсти родичів чисельних жертв.

ОБМІН ВАЛЮТИ

Від 23 вересня боротьба з корупцією доходить до святого - обміну валюти. Тепер, щоб обміняти навіть 1 долар, громадяни повинні пред'явити паспорт. Дивне правило викликає тривогу у простих українців, що намагаються виживати, вкладаючи кожну вільну копійку в більш менш стабільну американську валюту.

Спочатку кожна операція вноситься в окрему базу, а з паспорта знімають копію. Але це правило викликає таке обурення, що дуже швидко Нацбанк дозволяє людям показувати будь-яке посвідчення особи, а до бази вносять лише ім’я та прізвище клієнта. Однак всі плани уряду вивести грошову масу з тіні ні до чого не призводять. Ближче до нового року обмінники вже повністю ігнорують нові правила.

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