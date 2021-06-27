"30 кроків вперед", 2012: вбивство Оксани Макар, Чемпіонат Європи з футболу, вибухи у Дніпрі та катастрофа Costa Concordia

У ТСН.Тиждень триває спецпроєкт "30 кроків вперед". І цього разу розповідь про 2012 рік.

2012 року сталося багато всього резонансного. Це рік, коли перевертається круїзний лайнер Costa Concordia, в Україні вбивають Оксану Макар і проводять Чемпіонат Європи з футболу, а ТСН.Тиждень бореться за звільнення з тюрми останнього із жертв пологівського маніяка Сергія Ткача.

ЗВІЛЬНЕННЯ МАКСИМА ДМИТРЕНКА

Лише в запорізькому містечку Пологи за вбивства і зґвалтування, вчинені маніяком Сергієм Ткачем, міліція заарештувала і тортурами вибила докази з 5-ти місцевих хлопців. Одного з них - Максима Дмитренка - катували електричним струмом і розтягували на дибі, аби вибити зізнання. А потім - без вини засудили до 13-ти років. Но після піврічного марафону "Звільніть людину", який проводив ТСН.Тиждень і Станіслав Ясинський - звільнити хлопця вдалося. В квітні 2012-го Максим - на волі. Але на цьому справедливість закінчилася. 2015-го справу проти трьох колишніх міліціонерів закривають через брак доказів. Максим Дмитренко до цього судового рішення просто не дожив: його серце не витримало.

ФАТАЛЬНИЙ КРУЇЗ COSTA CONCORDIA

14 палуб, півтори тисячі кают, двоповерховий спортзал з чотирма басейнами - все це називалося круїзним лайнером Costa Concordia. Але 13 січня 2012 року семиденний круїз судна з трьома тисячами пасажирів закінчується найабсурднішою катастрофою. За кілька сотень метрів від берега велетенський лайнер врізається у всім відому і позначену на всіх лоцманських картах підводну скелю. Пробоїна сягає 50 метрів та екіпаж судна настільки не вірить у хоч якусь небезпеку для корабля-гіганта, що відмовляється подавати сигнал SOS.

Тим часом в розірваний борт вриваються тисячі тон води. Корабель все більше завалюється набік, на борту спалахує паніка. 32 людини гине, вдвічі більша кількість отримує серйозні поранення. Капітан - який, за морськими законами, мав піти із судна останнім - сідає в один з перших рятувальних човнів. Пізніше суд визнає його винним у ненавмисному вбивстві 32 осіб і відправить до в'язниці на 16 років. Сам корабель через рік відтягнуть в порт, де поріжуть на металобрухт. А загадка тарана підводної скелі обросте чутками про фатальну блондинку з Молдови Домініку Чермотан, якою капітан був зайнятий більше ніж штурвалом.

ВБИВСТВО ОКСАНИ МАКАР

Оксана Макар - 18 річна дівчина з Миколаєва - весною 2012-го стає символом невідворотності покарання. Її двічі намагалися задушити, а потім - спалили - але вона вижила. Щоб назвати імена своїх кривдників.

8 березня Оксана йде в кафе - де підсідає до трьох хлопців, одного з яких вона знала. Вочевидь ті підсипають дівчині якусь хімічну речовину, відводять на квартиру і ґвалтують. Крики Оксани чують сусіди, але ніхто не викликає міліцію. Один ґвалтівників лякається наслідків і вирішує : дівчину треба задушити. Залишивши нерухоме тіло, компанія йде шукати місце, де сховати труп. Та коли вони повертаються, Оксана дихає - і вони душать її ще раз вже електричним дротом. Тіло вирішили викинути на закинутий недобуд. Там була зручна яма зі сміттям . Його ще й підпалюють. Однак вранці випадковий перехожий чує крики про допомогу і викликає міліцію - потім буде швидка, лікарі та кілька дуже важких операцій.

В Оксани згоріла більша частина шкіри, постраждали внутрішні органи - але вона живе ще кілька тижнів - розповідаючи всі подробиці про своїх кривдників. Ті виявилися місцевими мажорами - синками відомих і впливових батьків. Громадськість настільки збурена, що зазвичай корумпована система спрацьовує справедливо - одного з вбивць засуджують до довічного ув'язнення, двох інших - до 14 і 15 років тюрми.

Оксана Макар помирає від пневмонії та чисельних внутрішніх уражень 29 березня. Її ховають в білій сукні і білій труні - на її похороні буде більше тисячі людей.

ТЕРАКТ У ДНІПРІ

27 квітня Дніпро, а з ним і вся країна завмирає від жаху. Терористична атака. В центрі міста лунають 4 вибухи. Саморобні бомби чекають радіосигналу в бетонних урнах. Шматки бетону і завдають найбільше каліцтв і поранень.

Терористи керуються стратегією - вбити якомога більше. Тому застосовують схему подвійного підриву . Після першого вибуху чекають, щоб зібралось більше глядачів та правоохоронців і натискають кнопку вдруге. Всі бомби спрацьовують протягом години неподалік від зупинки трамваю. Поранення отримує 31 людина, з них десятеро - діти.

Влада вимагає розкриття теракту за тиждень . Мер Дніпра обіцяє 2 мільйони гривень за інформацію про злочинців. У травні 2012-го у МВС таки заявляють - затримано двох підозрюваних, які нібито вимагали більше 4 мільйонів доларів, погрожуючи новими вибухами. У червні чисельність банди зростає до чотирьох осіб . Їх називають терористичною групою - яку ніби-то очолював викладач політології Дніпропетровського університету. Але за рік двоє з терористичної четвірки виходять на волю - обвинувачення розвалюється.

ЄВРО-2012

Євро 2012 – для України футбольне свято лише в останню чергу. Насамперед велетенський, а головне дорожезний інфраструктурний проєкт. 368 футболістів, що грають в 164 клубах, їдуть в Україну та Польщу.

Чемпіонат Європи з футболу починається 8 червня у Варшаві. Збірна України повинна зіграти із сильними суперниками - командами Англії, Швеції та Франції.

В першій грі Україна переможе Швецію з рахунком 2:1 - обидва голи заб'є Андрій Шевченко. Загалом матчі проходять на восьми стадіонах - половина з них в Польщі, а друга - в Україні. Для цього стадіон у Львові будують з нуля, арени в Харкові та Києві - повністю реконструюють.

1 липня в Києві Євро-2012 завершується перемогою збірної Іспанії. Та виграє у італійців всуху - 4:0. Іспанські гравці отримують не лише кубок з чистого срібла вагою більше 8 кілограм, а й 7,5 мільйонів євро.

Витративши на проведення Єврочемпіонату фантастичні 12 мільярдів євро, Україна отримує лише півтора мільярди - в якості прибутків. Велика кількість грошей на підготовку чемпіонату була розкрадена, а частину міжнародних кредитів на проведення шоу держава продовжує віддавати і досі.

МОВНИЙ ЗАКОН КІВАЛОВА ТА КОЛЕСНІЧЕНКА

3 липня 2012 року Рада поспіхом, порушуючи всі можливі процедури, робить черговий крок у бік відновлення Радянського союзу. Депутати приймають закон про особливості мовної політики. Цей документ був написаний комуністами і регіоналами ще в 2010-му, а потім стає відомим як "закон Ківалова-Колесніченка". Він дозволяє надати російській мові статусу регіональної, якщо в регіоні нею користуються 10% громадян.

Мети досягнуто - після ухвалення цього закону українці Сходу знову активно протистоять українцям Заходу.

"КАРАВАНСЬКИЙ" СТРІЛЕЦЬ

26 вересня 2012 року охоронці торгового центру "Караван" затримують чоловіка, який, як видно на записах з камер спостереження, вкрав зарядний пристрій для акумуляторів та звичайні шкарпетки. Чоловіка заводять в кімнату охорони, вимагають дістати все з кишень. Той віддає вкрадене і намагається вийти, а потім розстрілює охоронцыв з пістолета Макарова. Вбивши трьох та серйозно поранивши четвертого охоронця, вбивця ніби розчиняється в повітрі. Пізніше його називатимуть "караванським" стрільцем.

Єдиним підозрюваним у цій гучній справі є Ярослав Мазурок - тимчасово не працюючий 38-річний киянин. На нього вішають не лише "караванську" стрілянину, а й ще у 8 різноманітних вбивств, які роками лежали нерозкритими.

7 листопада 2012-го року міліція знаходить в одному з парків Києва труп з ознаками самогубства і заявляє - це і є "караванський" стрілець Ярослав Мазурок. Мовляв, він сам застрелився з револьвера, справу розкрито. От тільки ті, хто бачив тіло, в цьому не впевнені.

Їхні сумніви такі - Мазурок навряд чи є справжнім вбивцею - людина на відео значно молодша, а випустити з пістолета 9 куль за 14 секунд, і при цьому промахнутися лише тричі може лише професійний кілер.

"30 кроків вперед", 2012: фатальний круїз на Costa Concordia, вбивство Оксани Макар і теракт у Дніпрі

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