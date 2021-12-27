"30 кроків вперед", 2021: електронний паспорт, авіаційний безвіз, арешт Медведчука та історичний успіх футбольної збірної

У ТСН.Тиждень триває спецпроєкт "30 кроків вперед". І цього разу розповідь про 2021 рік.

Рік, що минає, приніс українцям чимало приводів радіти та пишатися: електронний паспорт, закон про українську мову, історичний успіх футбольної збірної на Євро-2020 та багато іншого. ТСН.Тиждень зібрав найкращі події 2021 року.

ЕЛЕКТРОННИЙ ПАСПОРТ

у 2021 році електронний паспорт прирівняли до паперових книжечок. Від 23 серпня набрав чинності відповідний закон.

"Це сталося. Ми – перша країна, яка зробила справжній прорив світового рівня. Від сьогодні цифрові паспорти в "Дії" мають таку саму силу, як і паперові чи пластикові. Це зручно, а головне – безпечно. Це означає, що і бізнес, і держустанови не зможуть вам сказати, що тут не приймають "Дію". Ви можете користуватися цифровим паспортом будь-де на території України. Адже закон про цифрові паспорти, який є першим глобальним кроком до режиму paperless в Україні, набув чинності. Paperless — це сто відсотків послуг в онлайні до 2024 року", - зазначив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

ЗАКОН ПРО УКРАЇНСЬКУ МОВУ

В Україні нарешті стало обов’язком обслуговувати клієнтів українською. Штрафувати за порушення мовного закону почнуть лише з липня наступного року. Утім вже зараз зрозуміло – українці безболісно звикають звертатися до своїх клієнтів державною – а далі звичка говорити українською переходить з роботи – до дому.

ІСТОРИЧНИЙ УСПІХ ФУТБОЛЬНОЇ ЗБІРНОЇ НА ЄВРО-2020

Напередодні Євро-2020 росіяни поскаржилися в УЄФА на українську форму – їм не сподобалася зображена на футболках мапа із захопленим Кримом і гасло – Слава Україні – героям слава! На фоні всенародної підтримки українська збірна вперше в історії дійшла до чвертьфіналу футбольного Євро.

БЕЗПІЛОТНИКИ BAYRAKTAR

Точно били українці не тільки по воротах. Держава зробила ставку на високоточну зброю. До назв "Нептун", "Вільха", які знає чи не кожен в країні - додався безпілотник Bayraktar. Турецька розробка з українським двигуном – одна з кращих в світі, і це легко підтвердять окупанти на Донбасі. Наступний етап - будівництво цілого заводу літаючих роботів і це крок до групи найсучасніших армій світу.

КРИГОЛАМ "НООСФЕРА"

Криголам "James Clark Ross" Україна купила у Британії в серпні. Судно – це по суті плаваючий інститут: може розмістити на борту до 50 вчених, вийти в океан на 4 місяців, дістати проби дна з 8-кілометрової глибини. Криголам вже несе вахту на антарктичній станції Академік Вернадський. І має нове ім’я – "Ноосфера".

ДОРОГИ

Їздити Україною нарешті стає задоволенням. Дороги – великі державні і малі – місцевого значення – або вже відремонтували – або ще будують чи готуються це зробити. За два роки відремонтовано до 13 тисяч кілометрів автошляхів.

ШЛЯХ ДО СПРАВЕДЛИВОСТІ

Не можна не помітити і початок шляху – до справедливості. З СІЗО виходить музикант Сергій Антоненко – якого за вкрай сумнівними доказами називають учасником вбивства Павла Шеремета. Справедливість прийшла і на темну сторону – головного ката з таємної донецької катівні "Ізоляція" затримали в Києві і відправили під арешт.

АРЕШТ МЕДВЕДЧУКА

Ще один арешт – цього разу домашній – вже вкотре продовжують лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку. Кума Путіна звинувачують в державній зраді. Пропагандистські телеканали Newsone, 112 та ZIK, що належали Медведчуку та Козаку, зникають з ефіру ще 2 лютого – після запровадження санкцій РНБО.

АВІАЦІЙНИЙ БЕЗВІЗ

Угода про відкрите небо передбачає, що літаки з України та Європи більше не мають перепон у виборі маршрутів. Ніяких обмежень, лише узгодження графіків в аеропорту. Це одразу десятки нових маршрутів, купа нових авіакомпаній і відчутніша конкуренція за пасажира, а отже більше комфорту і вибору за дешевші авіаквитки.

РИНОК ЗЕМЛІ

1 липня в Україні почали продавати сільськогосподарські землі. Катастрофи не сталося - за півроку роботи ринку землі власника змінили понад 70 тисяч гектарів угідь. Ціна за один гектар поля коливалася від 24 до понад 90 тисяч гривень. Передбачається, що вартість гектарів буде зростати щороку на 5-10%, аж поки не зрівняється з європейськими аналогами.

ЗАБОРОНА ПЛАСТИКУ

З європейським аналогами повинні зрівнятися і ціни на маленькі поліетиленові пакети – в Україні запрацював закон, яким поступово обмежується розповсюдження цього вбивчого для планети пластику. Від 10 грудня не лишилося безкоштовних пакетів в супермаркетах. А від 1 січня 2023 року – їх не буде взагалі – ні за які гроші.

"ЄВРОБАЧЕННЯ"

"Це було незабутньо" - писали західні ЗМІ про виступ на "Євробаченні" українсього гурту Go_A. Та як взагалі таке можна забути?! Такого драйву та шаленого ритму на досить класичному конкурсі дійсно ніхто не очікував. В результаті – 5 місце у фіналі "Євробачення" і перше – у світовому чарті Spotify.

СКІФСЬКЕ ЗОЛОТО

Росіяни хотіли б разом з Кримом захопити ще й його культурні скарби. Та скіфське золото належить Україні – постановив цьогоріч апеляційний суд Амстердаму. Насправді, окрім золота в колекціях 4 кримських музеїв велетенська гора археологчних цінностей і їхню вартість підрахувати неможливо. Остаточно долю скіфського золота визначить касаційна інстанція в Нідерландах – це буде вже в 2022 році.

"30 кроків вперед", 2021: електронний паспорт, мовний закон та арешт Медведчука

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