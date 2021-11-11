“30 млрд гривень — цього буде достатньо”: теплокомуненерго отримають компенсацію за різницю в тарифах

“30 млрд гривень — цього буде достатньо”: теплокомуненерго отримають компенсацію за різницю в тарифах

Податок на доходи фізосіб та акцизний збір за пальне планують залишити в громадах.

Прем’єр міністр України Денис Шмигаль запевнив, що відповідно до підписаного Меморандуму із представниками місцевого самоврядування уряд виділить теплогенерувальним підприємствам з державного бюджету понад 30 млрд грн на компенсацію різниці в тарифах.

Про це він повідомив 11 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" .

Прем’єр-міністр нагадав, газ для населення постачається за тарифом 7,96 грн/кубометр, а теплокомуненерго отримують його за ціною 7,42 грн.

“Бюджетні установи і організації, комунальні підприємства отримують газ по 13,8 грн (без ПДВ і без транспорту). Компенсація різниці в тарифах для теплокомуненерго, які отримують газ без ПДВ - 6,18 грн”, - уточнив прем’єр.

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Однак, в різних містах цей тариф коливається — від 5,5 грн до 4 грн. У таких випадках, за його словами, буде застосовуватися механізм компенсації.

“Різниця в таких громадах буде утримана за рахунок запропонованих змін до бюджету - 4% ПДФО і акциз від пального 13,44% залишаються в громадах. Сумарно це близько 30 млрд грн. Це якраз і є компенсація місцевим бюджетам - і за бюджетників, і за тепло. Цього достатньо”, - запевнив він.

Як пояснив Шмигаль, таку домовленість було досягнуто під час зустрічі з головами громад, на якій було підписано відповідний Меморандум.

“Це були їх пропозиції, які ми прийняли, і будемо просити Верховну Раду підтримати”, - сказав він.

Денис Шмигаль також зауважив, що в Україні є 60 громад, які отримують ще окрему субвенцію, оскільки мають нижчий індекс податкоспроможності. “Їм, на жаль, ось ця компенсація відсотками податків не зможе повністю перекрити витрати, тому там будемо вести окрему розмову про субвенцію”, - зауважив він.

ПДФО та акциз від пального планують залишити в громадах і цим компенсують різницю в тарифах

Нагадаємо, раніше очільник уряду запевнив, що під час опалювального сезону 2021-2022 років в Україні не підвищуватимуть тарифи на комунальні послуги.

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