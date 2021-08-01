"30 років Незалежності": чим здивують Черкаси й область та чому на найдовшій у Європі дамбі з’явилося село

"30 років Незалежності": чим здивують Черкаси й область та чому на найдовшій у Європі дамбі з’явилося село

До 30-річчя Незалежності України ТСН вирушила країною та розповідає про регіони, їхню історію та сучасність.

Черкащина – наймолодша область України. Край неймовірної природи і волелюбних людей.

Про це 1 серпня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Тут столиця Гетьманської держави. Кажуть, фундамент Іллінської церкви закладав сам Хмельницький. Товстелезні стіни і бійниці замість вікон. Здається вона і досі може тримати оборону.

Тут починалася Коліївщина і зароджувалась Холодноярська республіка.

Це - земля Шевченка. Високі кручі у його віршах знає увесь світ.

Дніпро тут найширший - понад 20 кілометрів. Він розрізає область навпіл. Поєднує - найдовша в країні дамба – майже 17 кілометрів. Посеред неї живуть люди. Це єдине в Європі поселення на греблі – Панське. Коли тут їдеш - дамба здається нескінченною. Вона, як артерія, автодорогою та залізничними коліями поєднує правий і лівий береги Дніпра. Посередині - невелике розширення. На ньому - одна вулиця без назви. Шість будинків і 41 мешканець. А ще - ціла залізнична станція, де зупиняється дизель.

На цьому місці колись жили пани - переповідають місцеві. Але нині, кажуть, життя тут зовсім не панське. Раніше тут були суходіл і села. Сама ж дамба на карті з'явилися наприкінці 50-х минулого сторіччя. За часів, коли більшість українських осель освітлювали каганцями, радянська влада вирішила збудувати найпотужніший каскад гідроелектростанцій. Для цього, за проєктом треба було підняти рівень води, подекуди на 20 метрів. Про ціну цієї електроенергії говорити було не прийнято. Під водою опинилося понад 200 сіл. Серед них - і село Панське. На його місці і під його назвою на збудованій дамбі з'явилася станція, яка мала стати транспортним хабом перед в’їздом до Черкас. Для працівників - звели магазин, лазню і тимчасове житло. З усього лишилося лише житло.

ТСН.ua

Історії мешканців Панського дивіться на відео в сюжеті Івана Петричака:

"30 років Незалежності"| Черкаська область: чим здивує регіон у самому центрі України

Тим часом ведучий ТСН Святослав Гринчук вів прямий ефір ТСН із Черкас. Він – уперше в цьому місті. Каже, відкривав його для себе із чистого аркуша. Про пам’ятники, що висять у повітрі, центр українського буддизму, вулицю, якою ходив Тарас Шевченко, він розповів у своєму сюжеті:

"30 років Незалежності"| Черкаси: висячі пам'ятники, центр буддизму і вулиця, по якій ходив Шевченко

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