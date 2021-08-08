"30 років Незалежності": як на Житомирщині з’явилося містичне й загадкове Камінне село

"30 років Незалежності": як на Житомирщині з’явилося містичне й загадкове Камінне село

У ТСН триває спецпроєкт, присвячений 30-й річниці Незалежності України. Цього року до свята "1+1" підготував особливий, мультиформатний проєкт. Вперше на українському телебаченні служба новин на місяць вирушила у всеукраїнський тур, а 24 серпня у столиці відбудеться спецефір із яскравим перформенсом. Цього разу ТСН мандрує Житомирською областю.

Житомирщина - неймовірно багатий край. Край із традиціями, загадками, містикою, привітними людьми і величезними перспективами.

Про це 8 серпня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Край закоханих. Зі своїм островом кохання. Тут закохався навіть французький письменник Оноре де Бальзак.

Край, де народилися Леся Українка, перший конструктор космічних кораблів Сергій Корольов і піаніст Святослав Ріхтер.

Край невичерпних природніх багатств. У найбільшому в Україні кар’єрі видобувають титанову руду, кварцити та граніти.

А в єдиному в Україні музеї коштовного та дорогоцінного каміння зберігається 300-кілограмовий топаз.

Тут є місце для тих, хто любить гори. В каньйоні Тетерева під Денишами можно поринути у давній словянський світ.

Тут можна милуватися стародавнім монастирем-фортецею Босих Кармелітів, який звели ще в XVII сторіччі.

І найбільшими лісами в Україні.

Саме через Житомирщину проходить найстаріший та найдовший торговий шлях – "Королівський", який об’єднує вісім європейських країн та існує вже понад 2 тисячі років.

І є магічне і загадкове місце сили – Камінне село - український Стоунхендж, яке називають одним з чудес України.

Камінне село ховається глибоко в лісі у віддаленому куточку Житомирщини. І там вже не раз шукали заблукалих туристів. Гідом для ТСН буде краєзнавиця Ганна Вжесінська.

Від міста Олевськ до Камінного села 25 км. Це суцільне бездоріжжя. Чим ближче до Камінного села, тим густішає ліс, а от Інтернету та телефонного зв’язку тут вже немає.

Переїжджаємо міст через річку Перга, якому понад 100 років. І ми вже у найближчому до загадкового Камінного села - селі Рудня Замисловецька. Місцеві розповідають про цілющу силу каменів і їхню здатність зростати.

"Це село було заможнім, але воно було одержиме дияволом, Бог перевернувся жебраком і йому хліба не дали, з крайньої хати йому кинули камінь, і він сказав, що до ранку це село стане каменем", - переповідає легенду жителька села Рудня-Замисловецька Марія Ренкас.

Рушаємо далі. Але машина грузне. Їдемо на автівці наших гідів. І ось врешті з’являються вони – кам’яні валуни, схожі на сільські хати, а посередині - майдан. І завжди на майдані в кожному селі є церква – тут це великий камінь.

"30 років Незалежності" | Житомирська область: Тетерівський каньйон, Кам'яне село та великі ліси

В усіх, хто приїжджає сюди, виникає одне питання - як ці величезні каменюки опинилися у цьому лісі. Тут поряд немає ані скель, ані гір. Кам’яні валуни подекуди висотою у 10 метрів на площі 15 гектарів. Вчені констатують, глибам понад мільярд років.

"Ці камені-валуни нам приніс льодовик, який йшов зі Скандинавії, поступово почав танути і от камені залишилися тут", - пояснює краєзнавиця Анна Вжесінська.

У селі є цікавих місць. Є Божий камінь. Сюди приїжджають різні маги і чародії, завжди проводять тут якісь ритуали. Саме з нього і починається легенда про битву між Богом і дияволом.

"Бог перемагає, скидає диявола в пекло. Диявол, чіпляючись за камінь, залишає зазубрини", - показує Анна Вжесінська.

Бог теж залишив відбиток своєї стопи. Якщо у цей відбиток, який називають Стопою Бога, стати босоніж, і загадати бажання, обіцяють, що воно здійсниться. На Стопі Бога свіжо-відбите каміння. Краєзнавці бідкаються - це справа туристів.

Крадуть звідси не лише каміння. ТСН якось розповідала про те, як двоє злодіїв намагалися вивезти понад 100 ящиків моху на продаж для ландшафтного дизайну. Їх затримали, але так і не покарали. На камінні наростає молодий мох. Але от зовсім поряд – клапті відірваного моху. Він навряд чи тут вже приживеться.

А ось на гілках – десятки яскравих стрічок. Так люди загадують бажання, це язичницька традиція.

Є тут камені Божий та диявола, між якими обов’язково треба пройти. Вважється, якщо пройти вузькою щілиною між ними, то очистишся від гріхів.

А ще тут є камінь, схожий на піраміду. Хто бажає владу і грошей, той обов’язково притуляється до цього каменю.

У кам’яному тунелі, довжиною у 10 метрів, треба загадувати бажання. Треба йти під нахилом, трохи важко, але щоб здійснилося бажання і не таке можна витримати.

У голови ОТГ бажання лише одне - зробити дорогу до Камінного села. Тоді туристи сюди будуть їздити більше. Але на це треба 250 млн грн.

"Ґрунтове покриття і під час дощів вимиваються вибоїни, що транспорту не зручно, що людям некомфортно", - каже міський голова Олевської ОТГ Сергій Лисицький.

Зараз туристів сюди возять турагенства - тур коштує від 500 до 700 грн. Але місцеві хочуть, аби громада на цьому теж могла заробити.

"Ми відкрили туристично-інформаційний центр і плануємо заробляти кошти від відвідування туристів", - каже мер.

Але поки тут бездоріжжя. Добираються сюди поодинокі туристи.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання