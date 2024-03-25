30 секунд — і вибухи: чи будуть тепер обстріли України щодня — експерти назвали сценарії

Найближчим часом ракетні обстріли України путінською армією, ймовірно, триватимуть і це буде здійснюватись з невеликими інтервалами — від 16 годин до трьох діб.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловили військові експерти та аргументували такі свої невтішні прогнози.

"Я думаю, що росіяни використовують ті ресурси, якими володіють, і в тій кількості, яка їм доступна. Йдеться про надзвукові ракети, які фактично неможливо знищити, тому що вони рухаються до своєї цілі з високою швидкістю", — розповів в коментарі для ТСН.ua колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Та продовжив: "Війна трансформується і виклики стають більш небезпечними – за 30 секунд після сигналу повітряної тривоги пролунали перші вибухи. Це означає, що часу на реакцію залишається дуже небагато".

За словами Селезньова попри обстріли зараз вкрай важливо не панікувати, а, навпаки, шукати можливість стійко пережити їх.

На питання про те, чому інтервали між обстрілами значно скоротились, Селезньов відповів так: "Ворог розвідав необхідні відомості, які були для нього вкрай важливі та здійснив пуски. Я думаю, що рішення про обстріл ворог ухвалює тоді, коли він напоготові і тоді, коли має верифіковану інформацію щодо цілей".

До цього Селезньов додав те, про що казав нещодавно.

"За радянських часів існувала така практика: 16 годин було потрібно літакам стратегічної авіації, щоб бути готовими до бойового застосування після попереднього бойового вильоту. Які зараз нормативи – складно сказати, але ми повинні розуміти, що ракетні атаки можуть відбутись будь-якої миті. Але водночас треба жити буденним життям, а не чекати в напруженні на атаки. ППО своє роботу знає".

Зі свого боку, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко висловив думку, що найближчим часом інтервали між обстрілами можуть тривати від доби до трьох.

"Це були заздалегідь сплановані обстріли, нічого дивного. Вони планували завдавання ударів по енергетичній інфраструктурі України, це входило в їхні плани. Але плани були відкладені, тому що від початку 2024-го було знищено одразу два літаки А-50. Росіяни не змогли повноцінно забезпечувати наведення ракет вглиб українського тилу. Вони адаптувались до цієї ситуації і зараз почали здійснювати те, що планували від самого початку – завдавання ударів по енергетичній інфраструктурі. Більш ніж впевнений, що удари вони планували на лютий, але через знищення літаків їм довелося все це відкласти на другу половину березня. Тому ці удари ми спостерігаємо зараз, а не взимку. Поки у росіян є потенціал", — каже Коваленко.

Резюмуючи, Коваленко додав: "За деякий час вони не зможуть вже використовувати таку кількість ракет, щоб обстрілювати за день, за два, за три. Цей інтервал буде збільшуватись до тижня-півтора-два, а потім вони увійдуть в оперативну паузу десь на місяць. Але найближчим часом вони на цю паузу не вийдуть, тому що поки що є потенціал ракет".

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