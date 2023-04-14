30 тисяч доларів на місяць без комуналки: скільки коштує орендувати будинок під Києвом та чи є попит (фото)

Орендувати будинок пропонують навіть за 50 тисяч доларів на місяць.

Оголошення про оренду будинку в Києві за 30 тисяч доларів на місяць днями поширилося соцмережами та здивувало багатьох користувачів своєю високою ціною. Однак це не єдина та не найдорожча пропозиція оренди нерухомості на Київщині. На одному з столичних сайтів пропонують приватні будинки за 20, 30, 40 і навіть 50 тисяч доларів на місяць.

Як вони виглядають всередині, на яких умовах їх можна орендувати та чи є взагалі попит на таке житло під час повномасштабної війни — дізнавався ТСН.ua.

Будинок за 20 тис. доларів у Гостомелі

За 20 тисяч доларів на місяць (738,5 тис. грн) можна орендувати двоповерховий будиночок площею 800 м2 в Гостомелі під Києвом. Комунальні послуги в цю суму не входять.

Будинок у Гостомелі за 20 тисяч доларів на місяць / Фото: theone.com.ua

Будинок у Гостомелі за 20 тисяч доларів на місяць / Фото: theone.com.ua

Площа ділянки, на якій розташований будинок, один гектар. На території є зариблене озеро, гостьовий та основний будинки із 12 спальнями, зоною СПА, басейном, будиночком рибака, бесідкою, гаражем та іншим. В оголошенні йдеться, що ремонт виконано за авторським дизайном, а будинки укомплектовані меблями та технікою світових брендів.

Будинок у Гостомелі за 20 тисяч доларів на місяць / Фото: theone.com.ua

Будинок у Гостомелі за 20 тисяч доларів на місяць / Фото: theone.com.ua

Будинок у Гостомелі за 20 тисяч доларів на місяць / Фото: theone.com.ua

Величезний будинок за 50 тис. доларів у Конча-Заспі

Найдорожче, що пропонують на сайті цієї агенції — триповерховий будинок у селищі Козин на Київщині (Конча-Заспа). Вартість оренди на місяць — 50 тисяч доларів. Площа будинку — 3,6 тисяч м2, а самої ділянки в закритому котеджному комплексі 80 соток.

Будинок у Козині за 50 тисяч доларів на місяць / Фото: theone.com.ua

Будинок у Козині за 50 тисяч доларів на місяць / Фото: theone.com.ua

Чого тільки в ньому немає: камінна зала, до 20 спалень, гардеробні, кінотеатр-більярдна, кімнати для персоналу, 16 санвузлів, басейн, тренажерна зала, котельня, будинок для охорони. В оголошенні йдеться, що будинок "будувався для себе". У ньому виконано "VIP-ремонт" з використанням лише екологічно-чистих матеріалів. Під орендаря будинок оснастять всією необхідною технікою та меблями.

Будинок у Козині за 50 тисяч доларів на місяць / Фото: theone.com.ua

Будинок у Козині за 50 тисяч доларів на місяць / Фото: theone.com.ua

Будинок у Козині за 50 тисяч доларів на місяць / Фото: theone.com.ua

Елітна нерухомість у Києві

У Києві пропонують орендувати "прекрасний маєток" площею 1,1 тис. м2 на Печерську. Вартість — 20 тисяч доларів на місяць. Будинок триповерховий, у ньому є 15 спален тераси, сауна, тренажерний зал та великий басейн. Між поверхами — мармурові сходи та вітражі на вікнах.

Будинок у Києві за 20 тисяч доларів на місяць / Фото: theone.com.ua

Будинок у Києві за 20 тисяч доларів на місяць / Фото: theone.com.ua

Будинок у Києві за 20 тисяч доларів на місяць / Фото: theone.com.ua

Будинок у Києві за 20 тисяч доларів на місяць / Фото: theone.com.ua

За таку ж суму можна зняти двоповерхову панорамну резиденцію в заповідній зоні на Трухановому острові. "Будинок епохи ВДНГ з виходом на Дніпро", — йдеться в оголошенні. Маєток складається з основного будинку з басейном, літньої кухні, нового тенісного корту та паркінгу. Комунальні послуги, як і в попередній пропозиції, сплачуються окремо.

Будинок у Києві за 20 тисяч доларів на місяць / Фото: theone.com.ua

Будинок у Києві за 20 тисяч доларів на місяць / Фото: theone.com.ua

Будинок у Києві за 20 тисяч доларів на місяць / Фото: theone.com.ua

Будинок у Києві за 20 тисяч доларів на місяць / Фото: theone.com.ua

Будинок у Києві за 20 тисяч доларів на місяць / Фото: theone.com.ua

Хто і як може орендувати таке житло

За телефоном на сайті агенції, де розміщені оголошення, пояснили, щоб орендувати таке житло, необхідно сплатити за перший місяць проживання та залогову суму (іноді ще й за останній місяць — Ред.), а також послуги брокера у розмірі половини одного місяця. Тобто щонайменше 50 тисяч доларів (1,8 млн грн).

Аби кому таку дороговартісну нерухомість, звісно, не здадуть, кажуть в агенції. Щоб заключити договір, необхідно спочатку надати документи тих, хто буде планує проживати в будинку, щоб ідентифікувати їх. Розрахунок за оренду — безготівковий, на рахунок агенції. Зазначимо, що після нашого дзвінка до агенції це та ще кілька оголошень з сайту чомусь зникли.

Чи є попит на такі будинки

Один із столичних рієлторів, який займається зокрема елітною нерухомістю, розповів ТСН.ua, що з початком повномасштабної війни попит на такі будинки повністю зник. Однак раніше елітне житло активно здавали в оренду. За словами рієлтора, востаннє в його агенції орендували нерухомість вартістю кількадесят тисяч доларів до 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, кияни, які виїжджали з міста на зимовий період, почали масово повертатися щойно потепліло та стабілізувалася ситуація з електроенергією. Разом з тим люди стали активно шукати житло, розповів столичний рієлтор. Із попитом піднялися й ціни на оренду квартир.

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