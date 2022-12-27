30-тонна “Манюня” з Чехії і французька LRU нищать ворогів на Донбасі: бійці тішаться подарунками партнерів

Тисячі одиниць іноземних зразків високоточної артилерійської зброї надійшли до України від європейських партнерів. Постачання новітньої техніки не припиняються. Місяць тому бійці на передовій отримали французький аналог американської М-270, яка ефективно б’є штаби окупантів і пункти постачання у глибокому ворожому тилу, йдеться в ТСН.

На Авдіївському напрямку фронту підрозділи 110-ї бригади вже кілька місяців активно застосовують 152-міліметрову чеську гаубицю «Дана». Ця самохідна артилерійська установка розганяється майже до сотні кілометрів на годину, а тому може швидко маневрувати, щоб прицільно розбивати російські війська, прикриваючи наших штурмовиків на кількох напрямках фронту майже одночасно.

“Це був штаб, було випущено дві ракети. Відповідно цей штаб знищений повністю. Ми повністю знищуємо управління і логістику управління військами РФ”, - так розповідають бійці, коли високоточна далекобійна система залпового вогню LRU уразила ворожу ціль в далекому тилу противника.

Французький аналог американської М-270 здатний нищити штаби російських з’єднань і склади боєприпасів на відстані у 80 км. Уламково-фугасні снаряди з хірургічною точністю палять російський тил на окупованій території. Екіпаж цього француза отримав близько місяця тому. “Це не перша наша машина, але хочу відмітити цю модель тим, що кожен постріл точно в ціль”, - кажуть хлопці.

Російські РЕБи та засоби протиповітряної оборони нездатні перехоплювати роботу цієї системи, а отже, ефективність роботи цих хлопців відчутна вздовж усієї лінії фронту. “Мені достатньо 5 хв від отримання цілі до першого пуску, і це завдяки тому, що пакет наводиться автоматично, екіпаж навіть не виходить з кабіни, кнопочку натиснув і все. Сюди поміщається два поди - це 12 ракет, це точних 12 цілей”, - розповідає військовослужбовець ЗСУ «Ліптон».

Дотягнутись до ворога завдяки високоточному озброєнню означає стримувати наступ російських військ на кількох напрямках одночасно. “Коли ситуація на першій лінії напружена, навіть не покидаємо позицій, постійно переїжджаємо, 24/7 працюємо”, - кажуть бійці.

Офіційно українське Міноборони підтвердило передавання французами чотирьох таких бойових машин місяць тому.

Поряд на Авдіївському напрямку працює вже чеська гаубиця «Дана». Лічені хвилини, аби розрахувати точні постріли 152-мм снарядів. Для досвідченого екіпажу швидкість означає збереження життя. За мить екіпаж бачить результат своєї роботи з установки на позивний «Манюня». “Наша аеророзвідка прислала підтвердження того, що було пряме влучання. Знову обстрілюємо, добиваємо, можливо, ще якась техніка з того боку виходить на виконання бойового завдання, ми перехоплюємо, відпрацьовуємо. Ви почули, як вона працює”, - зазначає військослужбовець ЗСУ «Вампір».

Хоча 30-тонна «Манюня» не нова, та працює ефективно, кажуть бійці. Позивний бойова машина отримала від колишнього командира екіпажу, який назвав її так на честь своєї похресниці. Боєць загинув на фронті, а позивний «Манюня» бійці залишили в пам’ять про загиблого побратима.

Авдіївський напрямок нині - найгарячіша точка після Бахмута. Окупанти не полишають спроб знайти слабке місце в нашій обороні, і артилерійської підтримки потребують наша піхота та штурмовики. «Дана» розганяється до 90 км на годину і стріляє на відстань у два десятки кілометрів вглиб російського тилу. “Ми завжди працюємо з підрозділами аеророзвідки, стріляємо по коректору, гармата досить точна, для ураження цілі потрібно 2-3 снаряди. В умілих руках це дуже грізна і ефективна зброя”, - переконує військовослужбовець ЗСУ «Мазепа».

Автоматичний заряд, краща база, маневреність і комп’ютерне наведення - головні переваги іноземної зброї в руках українських бійців. Чим більше цих бойових машин новітнього зразка з’явиться на фронті, тим швидше нашим оборонцям вдасться очистити українську землю від російського окупанта.

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