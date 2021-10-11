30 ударів ножем: у Вінницькій області судять 16-річну дівчину, яка вбила матір за заборону йти на дискотеку

30 ударів ножем: у Вінницькій області судять 16-річну дівчину, яка вбила матір за заборону йти на дискотеку

Довго дівчина не визнавала свою провину.

На Вінниччині сьогодні обиратимуть запобіжний захід 16-річній дівчині, яка вбила матір, бо та не пускала її гуляти.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Вбивство сталося у селищі Гліхівці. 16-річна підозрювана затримана і сьогодні їй обиратимуть запобіжний захід.

Про зникнення 34-річної жінки поліцію повідомила її матір ще кілька днів тому. Тіло знайшли у старому колодязі зі слідами ножових поранень. Слідчі розглядали кілька версій, але врешті під підозру потрапили донька вбитої. Відомо, що напередодні дівчина посварилася з матір'ю, бо та не пустила її на дискотеку. В результаті сварка переросла у бійку. В тому, що вона вбила матір, дівчина зізналась.

«Під час спілкування підозра впала на доньку, остання зізналась, що в неї виник з мамою конфлікт і переріс у бійку. Остання взяла кухонний ніж і нанесла 30 ударів. Донька завантажила тіло на тачку і вивезла», - розповідає заступник начальника вінницького відділу поліції Андрій Дамзін.

За даними слідчих, тіло матері дівчина спочатку відвезла до сусіднього закинутого будинку, а потім викинула у старий колодязь. Спочатку ні в чому не зізнавалася. Лише через добу, коли всі факти і докази вказали саме на неї, зізналась.

Раніше родина у поле зору правоохоронців не потрапляла, на обліку в соцслужбі не стояла. Сама підозрювана дівчина начебто відмінниця. В родині, окрім неї, ще дві сестри - 7 та 12 років.

Зараз дівчина в ізоляторі тимчасового тримання. Сьогодні по обіді Козятинський районний суд обиратиме їй зарубіжний захід.

Новини України: обрання запобіжки – у Вінницькій області дівчина вбила власну матір

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